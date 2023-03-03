На Штромке начинается ликвидация загрязнения

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в конце июня прошлого года на Штромке под водой обнаружили загрязнение. „Для удаления загрязнения такого типа нужно было предварительно провести исследование загрязнения и составить план его ликвидации. Затем последовал долгий процесс международного тендера по поиску предприятия, которое бы имело квалификацию для удаления столь сложного загрязнения. На данный момент исполнитель работ найден, и работы начнутся в середине марта“, — сказала старейшина.

„Загрязнение будет ликвидировано в соответствии с планом, составленным на основе исследования: из песка соорудят насыпь, которой огородят зону загрязнения, и до начала раскопок чистую воду перекачают в акваторию, а загрязненную воду вместе с выкопанным загрязнением отправят на утилизацию. Также предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить отсутствие загрязнения. Затем зону работ приведут в порядок“, — объяснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и добавила, что работы продлятся 30 дней.

Работы по ликвидации загрязнения выполнит Kaurits OÜ. Общая стоимость работ порядка 150 000 евро, к сумме добавляется налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).