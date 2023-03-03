Кандидат от EKRE назвал войну в Украине „не захватнической“ и обвинил во всем „западные корпорации“. Партия от его мнения открещивается

В социальных сетях распространятся видео, где баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE Элвис Брауэр говорит о том, что война в Украине — не захватническая и что речь идет о нейтральной территории, на которой сейчас строится новая экономическая среда. Вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что это не позиция партии, и если Брауэр действительно так говорил, то нужно принять меры.