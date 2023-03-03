Читатель интересуется: на сколько часов сократится норма часов, если я возьму отпуск по уходу за ребенком?
Читатель Tööelu спрашивает: „Я работаю с суммированным учетом рабочего времени, поэтому отпуск по уходу за ребенком могу использовать также в субботу и воскресенье. Я хочу взять отпуск по уходу за ребенком в субботу и воскресенье. На момент подачи заявления на отпуск график еще не был составлен. На сколько часов сократится норма часов, если отпуск по уходу за ребенком составит 10 дней подряд, включая 2 субботы и 2 воскресенья?“
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
Цель предоставления отпуска по уходу за ребенком заключается в том, чтобы у работника появилось дополнительное свободное от работы время, которое он мог бы провести с ребенком. При суммированном учете рабочего времени рабочими днями работника могут быть все календарные дни.
Если работник использует отпуск по уходу за ребенком, его рабочее время в расчетном периоде должно быть уменьшено на время, в течение которого работник не выполнял работу в связи с отпуском по уходу за ребенком. Если график работника утвержден, то из фонда рабочего времени следует вычесть внесенные в график часы. Например, если работник использует отпуск по уходу за ребенком в субботу, когда по графику у него стоит смена продолжительностью 24 часа, то фонд его рабочего времени также уменьшается на 24 часа.
Если график не утвержден и работник желает использовать отпуск по уходу за ребенком, фонд рабочего времени сокращается на восемь часов за каждый день отпуска по уходу за ребенком. Независимо от того, выпадает день отпуска по уходу за ребенком на календарный рабочий день или на субботу или воскресенье. Поскольку рабочим днем работника, работающего по графику, может быть любой день, а отпуск по уходу за ребенком предоставляется в рабочие дни, то фонд рабочего времени необходимо скорректировать соответствующим образом.
Пример: Предполагается, что работник работает с полной занятостью 8 часов в день и 40 часов в течение семидневного периода. Работник планирует отпуск по уходу за ребенком с 03.03.2023 по 12.03.2023 (10 календарных дней). Его норма рабочего времени сокращается на 8 часов за каждый рабочий день. Таким образом, норма его рабочего времени сократится на 80 часов.
Таким образом обеспечивается максимально ясный и одинаковый подход в случае поденного и суммированного учета рабочего времени. Кроме того, это позволяет гарантировать, чтобы из-за использования отпуска по уходу за ребенком работник не должен был затем отрабатывать рабочие часы и достигалась цель отпуска по уходу за ребенком, то есть работнику предоставлялось бы дополнительное свободное от работы время, которое он мог бы провести с ребенком. Если бы норма рабочего времени не сокращалась при планировании отпуска по уходу за ребенком на субботу и воскресенье, то работнику пришлось бы отрабатывать полную норму часов в месяц, несмотря на использование отпуска. Однако это не соответствовало бы цели.