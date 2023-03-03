Читатель интересуется: на сколько часов сократится норма часов, если я возьму отпуск по уходу за ребенком?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Цель предоставления отпуска по уходу за ребенком заключается в том, чтобы у работника появилось дополнительное свободное от работы время, которое он мог бы провести с ребенком. При суммированном учете рабочего времени рабочими днями работника могут быть все календарные дни.

Если работник использует отпуск по уходу за ребенком, его рабочее время в расчетном периоде должно быть уменьшено на время, в течение которого работник не выполнял работу в связи с отпуском по уходу за ребенком. Если график работника утвержден, то из фонда рабочего времени следует вычесть внесенные в график часы. Например, если работник использует отпуск по уходу за ребенком в субботу, когда по графику у него стоит смена продолжительностью 24 часа, то фонд его рабочего времени также уменьшается на 24 часа.

Если график не утвержден и работник желает использовать отпуск по уходу за ребенком, фонд рабочего времени сокращается на восемь часов за каждый день отпуска по уходу за ребенком. Независимо от того, выпадает день отпуска по уходу за ребенком на календарный рабочий день или на субботу или воскресенье. Поскольку рабочим днем работника, работающего по графику, может быть любой день, а отпуск по уходу за ребенком предоставляется в рабочие дни, то фонд рабочего времени необходимо скорректировать соответствующим образом.

Пример: Предполагается, что работник работает с полной занятостью 8 часов в день и 40 часов в течение семидневного периода. Работник планирует отпуск по уходу за ребенком с 03.03.2023 по 12.03.2023 (10 календарных дней). Его норма рабочего времени сокращается на 8 часов за каждый рабочий день. Таким образом, норма его рабочего времени сократится на 80 часов.