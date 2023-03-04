Дезинформация в TikTok: пророссийски настроенное движение производит прокремлевский контент

В марте прошлого года компания NewsGuard, которая следит за надежностью новостных каналов в интернете, провела расследование, в ходе которого выяснилось, что как только в сети TikTok появляется новая учетная запись, как уже через несколько минут после регистрации в приложении в ней могут быть показаны ложные сведения о войне в Украине.