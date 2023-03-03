ГРАФИК | Снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли продолжается

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в январе доход от продаж уменьшился как у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, так и у продовольственных магазинов и магазинов промышленных товаров. „Наибольшее снижение наблюдалось у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, где по сравнению с тем же периодом прошлого года доход от продаж уменьшился на 9%. Продажи у магазинов промышленных товаров сократились на 7%, у продовольственных магазинов — на 4%“, — добавила Пихлак.

Среди промышленных товаров доход от продаж более всего сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (12%). Доход от продаж уменьшился также у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (11%), у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах (4%), у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги; 4%), а также у аптек и магазинов косметических товаров (2%). Доход от продаж увеличился на 3% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, и на 2% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь.