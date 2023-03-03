03.03.2023, 08:40
Мужчина хотел помочь пьяному знакомому с пустым топливным баком и чуть не угодил в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг в 19:27 произошло ДТП на 196 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Камбья в Тартумаа, когда у пьяного 48-летнего мужчины закончился бензин в машине.
Прибывший на место знакомый привез канистру топлива и припарковал свой Volkswagen Touran за машиной, у которой закончилось топливо. Спустя какое-то время проезжавший мимо неизвестный автомобиль задел зеркало Volkswagen Touran с пассажирской стороны и водителя, который в этот момент стоял вместе со знакомым рядом с автомобилем.
Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший же отказался ехать со скорой помощью в больницу.