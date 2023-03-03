Мужчина хотел помочь пьяному знакомому с пустым топливным баком и чуть не угодил в больницу

Прибывший на место знакомый привез канистру топлива и припарковал свой Volkswagen Touran за машиной, у которой закончилось топливо. Спустя какое-то время проезжавший мимо неизвестный автомобиль задел зеркало Volkswagen Touran с пассажирской стороны и водителя, который в этот момент стоял вместе со знакомым рядом с автомобилем.