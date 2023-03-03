Поздно вечером в аварии погиб мужчина средних лет

Сообщение о ДТП поступило в центр тревоги в 22:44. По предварительным данным, на 6,5 км шоссе Вана-Кастре-Ройу легковой автомобиль Volkswagen Passat под управлением 33-летнего мужчины сбил двигавшегося по дороге пешехода.

К сожалению, столкновение было настолько сильным, что 47-летний пешеход скончался на месте. Полиция отмечает, что он шел прямо посреди дороги, был одет в темную одежду и не носил светоотражателя.

В результате столкновение легковой автомобиль вылетел в канаву. Водитель был пристегнут и не пострадал.

Был ли пешеход трезв, установит экспертиза. Точные обстоятельства случившегося станут известны в результате расследования.