ВИДЕО | Кая Каллас о показе танка в Таллинне: это не дает забыть о российской агрессии

„Танк — это орудие убийства, Россия использует танки в ходе своей разрушительной деятельности, и это не позволяет забывать продолжающуюся российскую агрессию. Если действительно танк был подбит „Джавелином“, который передала Эстония, то это служит тому примером“, - сказала Кая Каллас на сегоняшней пресс-конференции.

Каллас добавила, что танк символизирует российскую агрессию, его демонстрация позволяет людям увидеть его вблизи. Каждое местное самоуправление вправе само решать, хочет оно видеть танк в своем городе или нет.

„Они имеют право решать, хотят ли демонстрировать его людям. В конце концов он все равно окажется в музей, где люди смогут его увидеть. Танки из Украины уже доставили в разные страны, чтобы люди своими глазами увидели, что означает эта война. Это не позволяет нам забыть об агрессии“, - сказала Кая Каллас.

Российский танк Т-72, подбитый украинскими защитниками на начальных этапах войны, появился в центре Таллинна на площади Свободы 25 февраля простоял до 2 марта. В Эстонию в качестве музейного экспоната технику привезли Министерство обороны и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами.

Подбитые ВСУ российские танки повезли в Эстонию, Латвию, Литву и Германию, где они будут выставлены в качестве музейных экспонатов, сообщили украинские власти.