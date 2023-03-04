Женщина из Бахмута, родившая в Таллинне: в Эстонии очень хорошие люди, нет коррупции в медицине и не страшно отпускать детей гулять

Александра из Бахмута приехала в Эстонию в апреле, будучи беременной, и с двумя детьми на руках. Она не получила статус беженца сразу - просто не знала, куда идти и как это делать, и почти два с половиной месяца справлялась своими силами. Позже о ней узнали волонтеры и помогли наладить жизнь в Эстонии. О том, как женщина живет одна с теперь уже тремя детьми, как адаптируется и что ее поражает в Эстонии, с ней поговорил RusDelfi. Первую часть нашего разговора можно прочитать здесь.