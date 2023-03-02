Белорусский бренд одежды ZNWR с магазином в центре Таллинна обвинили в сборе вещей для российских мобилизованных

Дизайнерский бренд street style-одежды ZNWR из Беларуси известен своими худи и футболками простого кроя из натуральных материалов и с минималистичными принтами. Несколько дней назад на странице в Instagram бренд ZNWR, семь магазинов которого находятся также в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о новом проекте. В посте команда сообщает, что вместе с российским фондом „Просто“ запускает „программу по сбору вещей нашего бренда на переработку и в центры выдачи вещевой помощи“.

Каждый клиент может сдать старую вещь ZNWR в одном из трех магазинов бренда, при этом одежда может быть в любом состоянии, иметь неотстирываемые пятна и другие дефекты. Вроде бы ничего такого, если не одно „но“. Осенью команда неоднократно объявляла о сборе вещей для мобилизованных. Например, собирали тактические бинокли, кнопочные телефоны, тактические фонарики, рации, резиновые сапоги, теплое нательное белье с начесом и прочее.

CityDog.io поговорил с основателем бренда Максимом Ганисевским, который сказал, что во время начала их сотрудничества никакой подобной информации не было.

„Поскольку работа уже началась, думаю, в первую очередь мы поговорим с фондом напрямую. Подозреваю, что помощь мобилизованным – это какой-то их отдельный частный проект. Возможно, речь идет о людях, которых мобилизовали на фронт против их воли. [...] В зависимости от ответа, который мы получим, будем принимать решение, продолжать с ними сотрудничество или искать другой фонд для такой работы“, - добавил он.

„Во-первых, мы против войны, думаю, это понятно, это очевидно. Во-вторых, мы точно не хотим участвовать ни в каких связанных с войной вещах, даже в такой благотворительности мы бы не хотели участвовать. Если бы мы знали эту информацию первоначально, то, скорее всего, выбирали бы другой фонд“, - пояснил Ганисевский.

ZNWR.Baltika: мы не поддерживаем никаких инициатив, связанных со сборами для российской армии