В отношении Luminor начато производство из-за постоянных проблем с интернет-банком

В рамках процедуры надзора ведомство обратилось к Luminor за разъяснениями. Чиновники встретились с представителями Luminor, чтобы обсудить возможные решения для обеспечения надлежащего качества услуг интернет-банка.

Банк заверил департамент, что клиенты являются для них главным приоритетом и что специалисты делают все, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание потребителей. Хотя действия, запланированные для достижения стабильности, что является одной из целью банка, рассчитаны на более длительный период, банк обещает добиться некоторых улучшений для клиентов уже в ближайшие месяцы.