ВИДЕО | Правительство выделило 30 млн евро на поддержку оплаты счетов, в гимназии отменят оценки(1)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр окружающей среды Мадис Каллас и министр финансов Аннели Аккерманн. Смотрите видео с синхронным переводом на русский язык!
Кая Каллас сообщила, что в четвертом квартале прошлого года произошел спад экономики Эстонии на 4,1%, что в годовом показателе составляет 1,3%. Она добавила, что это было ожидаемо, так как в 2021 году показатели Эстонии были почти вдвое выше, чем у соседей, поэтому сейчас нам расти сложнее.
Премьер-министр также поделилась хорошими новостями относительно инфляции: согласно статистике, уровень цен за последние полгода не вырос. За последний год цены выросли лишь на 0,75%, что является хорошим показателем. В условиях, когда заработная плата, пособия и пенсии повышаются, это означает повышение покупательской способности для большинства жителей Эстонии.
Стабильное поддержание цен за последние полгода способствовало понижению цен на энергоносители, добавила Каллас. Вызванную войной инфляцию затормозило снижение цен на электроэнергию.
Каллас также напомнила о том, что через два дня в Эстонии пройдет день выборов и уже можно проголосовать электронным путем или в предварительном голосовании на избирательных участках. Сама она уже проголосовала - электронным путем.
Правительство выделило 30 млн евро из резерва на поддержание домохозяйства в оплате счетов за электроэнергию и отопление.
Еще одно решение - изменить оценивание учеников в гимназиях. Теперь их успеваемость будет оцениваться не по пятибальной шкале, а процентуально: например, вместо тройки у ученика будет результат в районе 50-74%.
Правительство также увеличило сумму пособия на общежитие для учеников.
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Урмас Рейнсалу упомянул, что установленный на площади Вабадузе подбитый российский танк вызвал много полемики в обществе. Он сообщил, что в Таллинне есть еще несколько выставок на тематику войны в Украине: проект ArtArmor, созданные из пластин бронежилетов, спасших жизни людей, и выставка Института памяти Эстонии „Распятие Украины“ с предметами пропаганды, которую Россия проводит на территории Украины.
Танк с площади Вабадузе планируется отвезти и в другие уголки Эстонии. У правительства спросили, как оно отнесется к тому, если другие эстонские самоуправления не поддержат данную идею. Каллас подтвердила, что у местных самоуправлений есть право самим принимать решение, демонстрировать ли у себя танк или нет, а в конечном итоге танк будет перемещен в музей. Она добавила, что смысл демонстрации танка состоит в том чтобы люди могли видеть своими глазами, что идет война, и не забывали об агрессии РФ в Украине.
Рейнсалу же заявил, что полемика вокруг танка стала для него удивлением: „Мы поддерживаем Украину в этой войне, она передала нам этот трофей и дала возможность показать его людям. Мы все сочувствуем Украине. Я думаю, что это трофей дает нам возможность приблизиться к чувству, которое люди испытывают на поле боя“. Тем не менее он считает, что если некоторые самоуправления решат не экспонировать у сея танк, то к такому решению стоит относиться спокойно.