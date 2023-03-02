ВИДЕО | Правительство выделило 30 млн евро на поддержку оплаты счетов, в гимназии отменят оценки

Кая Каллас сообщила, что в четвертом квартале прошлого года произошел спад экономики Эстонии на 4,1%, что в годовом показателе составляет 1,3%. Она добавила, что это было ожидаемо, так как в 2021 году показатели Эстонии были почти вдвое выше, чем у соседей, поэтому сейчас нам расти сложнее.

Премьер-министр также поделилась хорошими новостями относительно инфляции: согласно статистике, уровень цен за последние полгода не вырос. За последний год цены выросли лишь на 0,75%, что является хорошим показателем. В условиях, когда заработная плата, пособия и пенсии повышаются, это означает повышение покупательской способности для большинства жителей Эстонии.

Стабильное поддержание цен за последние полгода способствовало понижению цен на энергоносители, добавила Каллас. Вызванную войной инфляцию затормозило снижение цен на электроэнергию.

Каллас также напомнила о том, что через два дня в Эстонии пройдет день выборов и уже можно проголосовать электронным путем или в предварительном голосовании на избирательных участках. Сама она уже проголосовала - электронным путем.

Правительство выделило 30 млн евро из резерва на поддержание домохозяйства в оплате счетов за электроэнергию и отопление.

Еще одно решение - изменить оценивание учеников в гимназиях. Теперь их успеваемость будет оцениваться не по пятибальной шкале, а процентуально: например, вместо тройки у ученика будет результат в районе 50-74%.

Правительство также увеличило сумму пособия на общежитие для учеников.

Государство поддержит инновационный фонд Европейского союза 30 млн евро для поддержки стартапов, разрабаывающих глубинные технологии.