ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНЕ | С апреля пенсионеры будут получать больше. Смотрите, на сколько!(27)
Министерство социальных дел направило на согласование проект об индексе государственной пенсии на 2023 год, согласно которому новое значение индекса будет равно 1,139.
Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%, а средняя пенсия вырастет до 700 евро. Весной 2022 года средняя пенсия составляла около 600 евро.
Помимо индексации, которая вступит в силу с апреля, на то, что у пенсионеров останется больше денег, повлияют и вступившие в силу в начале года изменения в порядке начисления подоходного налога, а также внеочередное повышение пенсий на 20 евро. Например, пенсия по старости для человека со стажем работы 44 года с 1 апреля станет выше почти на 84,67 евро, то есть будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсий в этом году станет самым большим за последние 15 лет.
Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившего в силу с 1 января освобождения по подоходному налогу, которая по-прежнему составляет 704 евро. В первую очередь Департамент социального страхования применяет не облагаемый налогом доход к пенсии первой ступени, а при наличии остатка пенсионный центр применяет его к пенсии второй ступени. Если выплаты первой и второй ступеней меньше необлагаемого дохода, то остаток не облагаемого налогом дохода можно использовать, например, при выплате заработной платы.
Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля.
Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации составит 317,9 евро, а годовой коэффициент – 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля.