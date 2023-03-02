ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНЕ | С апреля пенсионеры будут получать больше. Смотрите, на сколько!

Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%, а средняя пенсия вырастет до 700 евро. Весной 2022 года средняя пенсия составляла около 600 евро.

Помимо индексации, которая вступит в силу с апреля, на то, что у пенсионеров останется больше денег, повлияют и вступившие в силу в начале года изменения в порядке начисления подоходного налога, а также внеочередное повышение пенсий на 20 евро. Например, пенсия по старости для человека со стажем работы 44 года с 1 апреля станет выше почти на 84,67 евро, то есть будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсий в этом году станет самым большим за последние 15 лет.

Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившего в силу с 1 января освобождения по подоходному налогу, которая по-прежнему составляет 704 евро. В первую очередь Департамент социального страхования применяет не облагаемый налогом доход к пенсии первой ступени, а при наличии остатка пенсионный центр применяет его к пенсии второй ступени. Если выплаты первой и второй ступеней меньше необлагаемого дохода, то остаток не облагаемого налогом дохода можно использовать, например, при выплате заработной платы.

Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля.

Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации составит 317,9 евро, а годовой коэффициент – 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля.