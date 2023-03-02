В Пыхья-Таллинне состоится обучение „Правовые аспекты родительства“
14 марта в 18 часов в Общественном центре Пыхья-Таллинна состоится бесплатное обучение „Правовые аспекты родительства“, на котором речь пойдет об алиментах, организации общения с ребенком и также праве на опеку. Обучение проведет Кардо Карон, адвокат из адвокатского бюро Lindeberg.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, между родителями в разводе могут возникать конфликты, но интересы ребенка должны оставаться превыше всего. „Компромисс между родителями лучше, чем доведение дела до решения суда, а сотрудничество между родителями — лучший подарок ребенку. Поэтому приглашаю интересующихся на бесплатный инфочас, на котором расскажут, как достойно решить конфликт и обеспечить ребенку спокойствие и стабильность“, — сказала старейшина.
Бесплатное обучение „Правовые аспекты родительства“ даст обзор о трех правовых аспектах родительства: алименты, организация общения и право на опеку. Обучение проведет Кардо Карон, адвокат из адвокатского бюро Lindeberg. Обучение будет на эстонском языке.
Обучение состоится 14 марта в 18 часов в зале на втором этаже Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13, вход в зал со стороны торгового центра Stroomi и улицы Рандла).