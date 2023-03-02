В Пыхья-Таллинне состоится обучение „Правовые аспекты родительства“

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, между родителями в разводе могут возникать конфликты, но интересы ребенка должны оставаться превыше всего. „Компромисс между родителями лучше, чем доведение дела до решения суда, а сотрудничество между родителями — лучший подарок ребенку. Поэтому приглашаю интересующихся на бесплатный инфочас, на котором расскажут, как достойно решить конфликт и обеспечить ребенку спокойствие и стабильность“, — сказала старейшина.