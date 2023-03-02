Высокие расходы на отопление заставляют эстоноземельцев задумываться о переезде

По результатам проведенного по заказу банка опроса, 2% жителей Эстонии ответили, что ищут возможность переехать в меньшую квартиру, еще столько же хотели бы переехать в более энергоэффективное жилье, 1% рассматривает возможность переехать к родственникам или знакомым, а 11% хотели бы переехать, но не имеют для этого возможности.

„Помимо тех, кто подумывал о переезде в другое место из-за цен на отопление, еще четверть (25%) респондентов отметили, что не планируют искать новое жилье, но испытывают трудности с покрытием расходов. Иными словами, в общей сложности почти 41% респондентов испытывают трудности с покрытием расходов на отопление“, - рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Хакиайнен добавила, что трудности испытывают 61% респондентов в Латвии и 45% в Литве. В Латвии целых 40% ответивших не думали о переезде, но с трудом справляются с расходами.

„Прошлой осенью мы спрашивали людей, приходилось ли им ограничивать свои расходы, и тогда оказалось, что лишь 19% ответивших никак не ограничивали траты. Однако кажется, что для многих ограничения расходов оказалось недостаточно, и у них все же есть трудности, – отметила Хакиайнен. – Сейчас, когда погода потихоньку теплеет и даже цены на электричество и газ немного снизились, самое время начать готовиться к новому отопительному сезону. Это особенно актуально для тех, кто изо всех сил пытался оплатить счета этой зимой“.

Если у вас остаются какие-то средства, было бы целесообразно использовать их, чтобы найти новый более подходящий дом или сделать существующее жилье более энергоэффективным. „Стоит подумать о том, можете ли вы летом утеплить свой дом, установить более энергоэффективную систему отопления или просто накопить денежный буфер на новый отопительный сезон“, - привела примеры Хакиайнен.

Вы можете рассмотреть возможность использования субсидии KredEx для ремонта дома. Самоуправления также распределяют определенные субсидии. Citadele также предлагает кредит для энергоэффективности жилья, с помощью которого вы на выгодных условиях можно приобрести солнечные панели на сумму до 20 000 евро.