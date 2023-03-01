Популярный спа-центр закрылся из-за опасного микроба в воде. Посетителей просят наблюдать за здоровьем!(9)
Тартуский водный центр V Spa сообщил, что вместе с Департаментом здоровья принял решение о закрытии водного центра с сегодняшнего дня.
Сообщается, что в воде в душевом помещении найдена бактерия легионелла (Legionella pneumophila, возбудитель легионеллёза, или „болезни легионеров“).
„В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы делаем всё, чтобы открыть спа, как только это позволят результаты анализов“, - говорится в сообщении.
В образцах, взятых из водопроводных труб Tartu V Spa, Департамент здоровья обнаружил бактерии „легионелла“, содержание которых местами превышало норму почти в 100 раз. Речь шла не о плановой проверке. Департамент здоровья проинспектировал различные места, с которыми контактировал заболевший легионеллезом пожилой пациент из группы риска, состояние его здоровья тяжелое.
Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт подтвердила, что как только ведомство получило подтверждение о наличии большого количества бактерий, представители как торгового центра Kvartali, так и V Spa были проинформированы об этом, а предоставление услуг в водном центре остановлено. „Сегодня мы возьмем еще больше проб и попытаемся выяснить масштабы заражения, после чего V Spa проведет шоковую дезинфекцию хлором наряду с увеличением температуры в бойлерах и всевозможными дополнительными чистками. V Spa сможет открыть свои двери для посетителей после того, как результаты анализов будут в пределах нормы“, — пояснила Лухт.
Департамент здоровья рекомендует людям, посетившим Tartu V Spa в течение последних двух недель, внимательно следить за своим здоровьем. Заболевание обычно начинается с высокой температуры, сухого кашля, одышки, озноба, головной и мышечной боли. Если в течение нескольких недель после посещения спа-центра у вас появятся симптомы респираторных заболеваний, обратитесь к семейному врачу. Обязательно скажите, что вы посещали V Spa, где были обнаружены бактерии Legionella. Симптомы обычно возникают через два-десять дней после заражения, но могут проявиться и через три недели.
По словам советника отдела эпидемиологии Департамента здоровья Ирины Донченко, легионеллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, основной формой которого является пневмония. „Это заболевание с респираторными симптомами. Легионелла обычно не вызывает расстройства желудка или рвоты“, — пояснила она, добавив, что болезнь не передается от человека к человеку.
Донченко также обращает внимание, что заражение происходит при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии. „Заболевание в основном поражает дыхательные пути человека, заражение возможно только при вдыхании капель, проглатывание или употребление воды не вызывает заболевания“, — пояснила она.
Заболевание диагностируют на основании клинических симптомов и лабораторных исследований. Риск заболеть выше у людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями, курильщиков и пожилых.
Основные факты о легионелле
Бактерия L. pneumophila была впервые выявлена в 1977 г.
Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды, в которой присутствует бактерия. Инфицирование может также произойти в результате аспирации заряженной воды и льда, особенно восприимчивыми к инфекции пациентами в условиях стационаров.
Инкубационный период болезни легионеров составляет 2–10 дней (однако в ходе некоторых вспышек он, согласно имеющимся данным, составлял до 16 дней).
Против болезни легионеров существуют лекарственные препараты, но пока не имеется вакцины.
Смерть от заболевания наступает в результате прогрессирующей пневмонии с расстройством и/или остановкой дыхания и полиорганной недостаточностью.
В отсутствие терапии течение болезни легионеров обычно ухудшается в течение первой недели.
В общей массе зарегистрированных случаев болезни 75–80% заболевших составляли лица в возрасте старше 50 лет и 60–70% – пациенты мужского пола.
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