Популярный спа-центр закрылся из-за опасного микроба в воде. Посетителей просят наблюдать за здоровьем!

Сообщается, что в воде в душевом помещении найдена бактерия легионелла (Legionella pneumophila, возбудитель легионеллёза, или „болезни легионеров“).

„В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы делаем всё, чтобы открыть спа, как только это позволят результаты анализов“, - говорится в сообщении.

В образцах, взятых из водопроводных труб Tartu V Spa, Департамент здоровья обнаружил бактерии „легионелла“, содержание которых местами превышало норму почти в 100 раз. Речь шла не о плановой проверке. Департамент здоровья проинспектировал различные места, с которыми контактировал заболевший легионеллезом пожилой пациент из группы риска, состояние его здоровья тяжелое.

Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт подтвердила, что как только ведомство получило подтверждение о наличии большого количества бактерий, представители как торгового центра Kvartali, так и V Spa были проинформированы об этом, а предоставление услуг в водном центре остановлено. „Сегодня мы возьмем еще больше проб и попытаемся выяснить масштабы заражения, после чего V Spa проведет шоковую дезинфекцию хлором наряду с увеличением температуры в бойлерах и всевозможными дополнительными чистками. V Spa сможет открыть свои двери для посетителей после того, как результаты анализов будут в пределах нормы“, — пояснила Лухт.

Департамент здоровья рекомендует людям, посетившим Tartu V Spa в течение последних двух недель, внимательно следить за своим здоровьем. Заболевание обычно начинается с высокой температуры, сухого кашля, одышки, озноба, головной и мышечной боли. Если в течение нескольких недель после посещения спа-центра у вас появятся симптомы респираторных заболеваний, обратитесь к семейному врачу. Обязательно скажите, что вы посещали V Spa, где были обнаружены бактерии Legionella. Симптомы обычно возникают через два-десять дней после заражения, но могут проявиться и через три недели.