СХЕМЫ | В связи с началом строительства трамвайных путей в Старый порт семь автобусных линий будут направлены в объезд
Во вторник, 7 марта в Таллинне начнется строительство трамвайной линии в Старый порт. Первый этап работ повлечет за собой изменения в движении семи автобусных линий – в объезд будут направлены автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68.
На автобусных остановках будут размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта доступна здесь.
Изменения в автобусных маршрутах в период с 07.03.2023 по 03.04.2023:
Автобусный маршрут № 9 в направлении Кадака не изменится. Маршрут в направлении Прийсле: б. Эстония, Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будут остановки „Эстония“ и „Торнимяэ“.
На автобусном маршруте № 11 направление Кивила заменяется направлением Каубамая: б. Эстония, ул. Каубамая, конечная остановка „Каубамая“. В направлении Кадака: ул. Каубамая, б. Рявала, Театральная площадь, б. Эстония. На измененном маршруте будет совершаться начальная остановка „Каубамая“ и остановка „Эстония“.
Автобусный маршрут № 31 в направлении Эстония не изменится. В направлении Прийсле: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будет совершаться остановка „Торнимяэ“.
Автобусный маршрут № 46 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ не изменится. В направлении Сели: б. Эстония, ул. Каубамая, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, ул. Гонсиори. На измененном маршруте будут остановки „Каубамая“ и „Торнимяэ“.
Маршрут автобусов № 55 изменится в центре города и в Ласнамяэ. Направление Хобуяама заменяется направлением Эстония: Петербургское шоссе, 73a; ул. Бетоони, Панеэли, поворот налево на Петербургское шоссе, ул. Куули, Пунане, Смуули теэ, поворот направо на Петербургское шоссе, ул. Маяка, Лубья, Вильмси, Гонсиори, бульвар Эстония, Театральная площадь. На измененном маршруте начальная остановка расположена возле дороги, ведущей к зданию Петербургское шоссе, 73a, остановка „Гаази“ (на ул. Бетоони), „Бетоони“, „Бетоони пыйк“, „Сыстрамяэ“, „Панеэли“, „Пикамяги“, „Куули“ (на ул. Куули), „Пикри“, „Пинна“ (на ул. Пунане), „Смуули теэ“, „Сыямяэ раба“, „Парк Юрьевой ночи“, „Суур-Паала“, „Вяйке-Паала“, „Маяка пыйк“, „Сикупилли“, „Маяка“, „Лаулупео“, „Гонсиори“, „Кивисилла“, „Эстония“, конечная остановка „Эстония“ на Театральной площади. Направление Пинна заменяется направлением Гаази: Театральная площадь, бульвар Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, Гонсиори, Вильмси, Лубья, Маяка, Петербургское шоссе, Смуули теэ, ул. Пунане, Куули, поворот налево на Петербургское шоссе. На измененном маршруте начальная остановка „Эстония“ на Театральной площади, „Торнимяэ“, „Гонсиори“, „Лаулупео“, „Маяка“, „Сикупилли“, „Паэ“, „Вяйке-Паала“, „Суур-Паала“, „Парк Юрьевой ночи“, „Сыямяэ раба“, „Пинна“ (на ул. Пунане), „Ласнамяэ тург“, „Пикри“, „Куули“ (на ул. Куули), „Пикамяги“, „Панеэли“, „Сыстрамяэ“, „Бетоони пыйк“, „Бетоони“, „Гаази“ (на ул. Бетоони) и временная конечная остановка у дороги, ведущей к зданию по адресу Петербургское шоссе, 73a.
Автобусный маршрут № 67 в направлении Эстония: ул. Гонсиори, б. Эстония, Театральная площадь. На измененном маршруте будет остановка „Эстония“, конечная остановка „Эстония“ на Театральной площади. В направлении Сели: Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, Гонсиори. На измененном маршруте будет остановка „Эстония“ на Театральной площади и остановка „Торнимяэ“.
Автобусный маршрут № 68 в направлении Эстония: ул. Гонсиори, бульвар Эстония, Театральная площадь. На измененном маршруте будет остановка „Эстония“ и конечная остановка „Эстония“ на Театральной площади. В направлении Прийсле: Театральная площадь, бульвар Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, Гонсиори. На измененном маршруте начальная остановка – „Эстония“ на Театральной площади и остановка „Торнимяэ“.
Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна здесь.