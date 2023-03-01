Раквере, Йыхви и Нарва не хотят выставлять остов танка. Директор Военного музея: насильно навязывать не станем

Сегодня Йыхви, Нарва и Раквере поставили в известность, что не хотят видеть на своей территории, включая волости, подбитый российский танк. Как сообщило Министерство обороны, танк останется в Таллинне до тех пор, пока не будет решен вопрос с его дальнейшим экспонированием.