ФОТО | У границы Эстонии в грузовике найдены 100 кг амфетамина и автоматы

Полиция безопасности задержала мужчин как подозреваемых в совершении преступления, по ходатайству прокуратуры они взяты под арест.

Грузовой автомобиль с бельгийскими номерами въехал в Эстонию через погранпункт Икла, он перевозил микроавтобус. Проверку груза произвел передвижной патруль MTA на шоссе Таллинн - Икла.

„Такого количества амфетамина хватило бы для приведения в состояние наркотического опьянения более чем 700 000 чловек. Оптовая стоимость наркотического вещества на черном рынке составляет около 400 000 евро, при продаже на улице в розницу преступный доход составил бы 2 000 000 евро“, - сказал начальник следственного отдела Ляэнеского подразделения MTA Пеэтер Пайсуотс.