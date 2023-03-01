ВИДЕООПРОС | Выборы: мне 40 лет, я ни разу не голосовала, а сейчас решилась

Мнения, как и всегда, были полярными. От полного доверия действующей власти до сомнений в том, что что-то может измениться к лучшему.

„Нет смысла голосовать, если ничего не меняется“.

„Пока не решил, за кого буду голосовать, но решил, за кого точно нет. Все партии сильно подвели. Такого, чтобы очень хотелось за кого-то проголосовать, нет. Но и оставлять свой голос без внимания не хотелось бы“.

„Мне 40 лет, я ни разу не голосовала. В такие тяжелые времена я решила, что нужно поддержать партию“.

Были и те, кто уже проголосовал.

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