Читатель RusDelfi: Странно, что в Нарве танк снесли, а этот - поставили(28)
Новость о том, что в центре Таллинна выставлен подбитый российский танк, вызвала большую дискуссию в интернете. RusDelfi сделал обзор комментариев в социальных сетях.
„Я не хочу, чтобы Россия подумала, что в Эстонии ущемляют, и пришла на наши территории, спасая“
Елена, Кохтла-Ярве
„Странно то, что снесли танк в Нарва-Йыэсуу, так как это орудие убийства и такое надо убирать, как достопримечательности, и ставить в музеи. А этот поставили, где логика? — задается вопросом Елена из Кохтла-Ярве. — Я за мир. То, что происходит в Украине — такого не должно быть. Но вся эта ситуация с первых дней выходит дальше Украины, вот эти стычки людей в каждом государстве, когда кто-то кого-то посылает в свою „Рашу“, другой шлет обратно на родину, а для двух людей родина — это вообще Эстония. И каждый раз какие-то провокации внутри страны. На 24 февраля топили льдину с надписью „Москва“. Вот зачем этот детский сад? Учитывая тот факт, что льдину невозможно потопить, если только собой.
Сносят памятники. Я вот это не понимаю, чего они добиваются? Я себя прекрасно здесь чувствую, живу своей жизнью. Я, допустим, не хочу, чтобы та же Россия подумала, что тут ущемляют, и пришла на наши территории, спасая.
Но для меня Россия — это не кучка людей, которые развязали войну и которые все это поддерживают и с промытыми мозгами идут убивать. Там есть прекрасные люди, там есть прекрасные достопримечательности, там есть родственники, которых ты продолжаешь любить, которые абсолютно не при чем и которые так же против всех этих действий. И ведь реально люди не понимают того факта, что даже если их главное желание исполнится и Путин умрет, то это ничего не изменит. Путин это та же самая пешка“.
„Хочется чувствовать себя защищенно в своей стране“
Алина, Таллинн
„Танк не зря на площади Свободы находится. Это показатель борьбы за свободу. Люди не понимают, почему в Эстонии? Потому что Украина сейчас — щит для Европы. Если бы Украина пала в первые дни, то в Европе спокойной жизни не было бы. Поверьте человеку, который девять лет живет в этом, — рассказывает украинка Алина. — Люди должны понимать, насколько важна независимость. Я и сама поняла это не так давно. Я сама двояко отношусь к этому в плане безопасности. Меня тригерят фото с детьми на фоне техники. Но цель понятная. Тем более, он там не навсегда. Это сложно объяснить, потому что это можно понять только тогда, когда ты это пережил“.
„Многие эстонцы тоже недовольны“
Татьяна, Таллинн
„Читала в эстонской группе, что многие эстонцы тоже недовольны. Им хочется чувствовать себя защищенно в своей стране, а тут выставляют оружие и технику, как будто война в нашей стране. Лично я не понимаю наше общество вообще. Поведение дикарей. Его же не сами эстонцы подбили. Гордости нет. Значит, совершенно низменные чувства должен вызывать“.
„Скептически отношусь“
Олена, украинская беженка, Пярну
„Так в центре Таллинна — странно, если честно. Вот понимаю еще, у нас в стране может быть такое. И то, не самый лучший вариант. Очень скептически отношусь к такой демонстрации. Но в чужой стране зачем? Мне кажется, что это еще больше настроит людей против нас“.
„Сложный вопрос“
Тамара, Таллинн
„Я негативно отношусь к тому, что демонстрируют российский танк, и иногда думаю, что вдруг в этом танке погиб солдат, я не защищаю его как агрессора, но как жизнь человека, чьего-то сына, отца... Это же для многих, кто бежал от войны, как рана в сердце. И это для разжигания людского гнева и ненависти. Это очень сложный вопрос“.