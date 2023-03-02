Читатель RusDelfi: Странно, что в Нарве танк снесли, а этот - поставили

„Я не хочу, чтобы Россия подумала, что в Эстонии ущемляют, и пришла на наши территории, спасая“

Елена, Кохтла-Ярве

„Странно то, что снесли танк в Нарва-Йыэсуу, так как это орудие убийства и такое надо убирать, как достопримечательности, и ставить в музеи. А этот поставили, где логика? — задается вопросом Елена из Кохтла-Ярве. — Я за мир. То, что происходит в Украине — такого не должно быть. Но вся эта ситуация с первых дней выходит дальше Украины, вот эти стычки людей в каждом государстве, когда кто-то кого-то посылает в свою „Рашу“, другой шлет обратно на родину, а для двух людей родина — это вообще Эстония. И каждый раз какие-то провокации внутри страны. На 24 февраля топили льдину с надписью „Москва“. Вот зачем этот детский сад? Учитывая тот факт, что льдину невозможно потопить, если только собой.

Сносят памятники. Я вот это не понимаю, чего они добиваются? Я себя прекрасно здесь чувствую, живу своей жизнью. Я, допустим, не хочу, чтобы та же Россия подумала, что тут ущемляют, и пришла на наши территории, спасая.

Но для меня Россия — это не кучка людей, которые развязали войну и которые все это поддерживают и с промытыми мозгами идут убивать. Там есть прекрасные люди, там есть прекрасные достопримечательности, там есть родственники, которых ты продолжаешь любить, которые абсолютно не при чем и которые так же против всех этих действий. И ведь реально люди не понимают того факта, что даже если их главное желание исполнится и Путин умрет, то это ничего не изменит. Путин это та же самая пешка“.

„Хочется чувствовать себя защищенно в своей стране“

Алина, Таллинн