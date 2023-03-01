ФОТО и ВИДЕО | Скоро ID-карту можно будет оставлять дома. Смотрите, как выглядит эстонское госприложение mRiik

Функция отображения документов в приложении была первой, которую продемонстрировал руководитель отдела машинного обучения и языковой технологии Департамента государственной инфосистемы (RIA) Каупо Лаагрикюлль. Функция подразумевает возможность предъявить свою ID-карту в мобильном виде, например, аптекарю или сотруднику аэропорта, или же свои водительские права остановившим вас полицейским.

„Сначала мы тестируем визуалы и удобство использования. В будущем уже будет юридическая сторона, чтобы гражданин мог этим воспользоваться“, - пояснил Лаагрикюлл и показал, как в приложении будет отображаться ID-карта и паспорт.

Конечно же, сразу возникает вопрос о безопасности и подлинности предоставляемых данных - на экране мобильного телефона ведь можно показать фото чьих угодно документов. Если же посмотреть демонстрационное видео приложения, то видно, что к каждому документу прилагается QR-код, который в будущем позволит проверить подлинность документа.

Министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван сообщил Delfi, что когда техническая сторона для отображения документов будет готова и покажется достаточно разумной, то тогда будет создано так называемое приложение для контроля, с помощью которого можно будет при необходимости проверить подлинность документа, который человек показывает на своем телефоне.

Основным функционалом приложения mRiik, по крайней мере на первое время, станет возможность удобно использовать все персонализированные функции сайта eesti.ee на мобильном телефоне. Будь то просмотр выписанных рецептов, данных о детях и автомобиле, запись визита к врачу или проверка нетрудоспособности.

Министр Ярван отметил, что государство движется туда, куда уже перешел частный сектор - в мобильное пространство. „Если ты хочешь общаться с государством посредством устройства в своих руках, то такая возможность должна быть тебе доступна - это должно быть удобным приятным опытом и, конечно же, настолько быстрым, насколько возможно“, - сказал он.