В тяжелой аварии погиб велосипедист

О тяжелой аварии в Центр тревоги сообщили сегодня утром в 8:37. По первоначальным данным, как фургон Renault, так и велосипедист двигались по шоссе Тарту-Ильматсалу-Рыху в сторону Рахинге, когда по пока неизвестной причине фургон наехал на двигавшегося впереди него велосипедиста. Столкновение было настолько сильным, что ехавший на велосипеде мужчина скончался на месте происшествия.