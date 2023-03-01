В Таллинне начался прием ходатайств о назначении школы для первоклассников

„В этом году школьного возраста в Таллинне достигнет около 4800 детей, что на 140 больше, нежели в прошлом году. С одной стороны, это, конечно, радует, с другой, в некоторых районах увеличение числа учеников может стать вызовом. В то же время заверяю, что ни один ребенок не останется без места в школе, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Рекомендую родителям подать ходатайство о получении места, потому что только так Таллиннский департамент образования может получить необходимую для назначения школы информацию о языке обучения и о том, учатся ли уже в той же школе братья и сестры будущего первоклассника. Если ходатайство не будет представлено, школа будет назначена на основании адреса, в соответствии с данными регистра народонаселения“.

Белобровцев добавил, что в новом учебном году в городской образовательной сети произойдет важное изменение, которое затрагивает район Нымме. „Первого сентября начнет работу новая основная школа – школа Хийу, а в сети городских муниципальных школ появится первая отдельная гимназия – Таллиннская Ныммеская гимназия. Это значит, что в будущем учебном году в здании Ныммеской гимназии будут поначалу обучаться 7-12 классы, а с 1 по 6 класс будут заниматься в школе Хийу“, - сказал вице-мэр. Он подчеркнул, что при подаче заявления о назначении места сейчас нужно указывать Ныммескую гимназию, потому что школа Хийу еще не начала свою деятельность. Здание будущей школы на улице Раудтеэ ждет основательный ремонт, на это время школа будет использовать помещения бывшей Музыкальной школы на бульваре Вабадузе.

Заявления о назначении ребенку места в школе по месту жительства могут представить с 1 по 15 марта 2023 года родители, проживающие в Таллинне по данным регистра народонаселения Эстонии. Ходатайствовать можно через систему eKool или при необходимости в Таллиннском департаменте образования.