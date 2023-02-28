28.02.2023, 19:45
Столтенберг: присутствие НАТО в странах Балтии должно быть увеличено(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Хельсинки, что присутствие альянса в странах Балтии должно быть увеличено, сообщает ERR.
По словам Столтенберга, Украина тоже должна стать членом НАТО, но процесс присоединения, вероятно, займет много времени, передает „Актуальная камера“.
„Речь идет о войне или агрессии, развязанной президентом Путиным против Украины, они имеют право защищаться. Мы должны поддержать Украину, чтобы защитить себя. Есть у НАТО и другие задачи: предотвратить эскалацию войны, предотвратить войну между Россией и НАТО, мы должны увеличить военное присутствие в восточной части наших союзников, а также в Балтийском регионе,“ - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.