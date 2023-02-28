Столтенберг: присутствие НАТО в странах Балтии должно быть увеличено

„Речь идет о войне или агрессии, развязанной президентом Путиным против Украины, они имеют право защищаться. Мы должны поддержать Украину, чтобы защитить себя. Есть у НАТО и другие задачи: предотвратить эскалацию войны, предотвратить войну между Россией и НАТО, мы должны увеличить военное присутствие в восточной части наших союзников, а также в Балтийском регионе,“ - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.