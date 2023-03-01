Новости Эстонии
01.03.2023, 11:15

Почему загорелась машина на Ярвевана? По той же причине в Германии в свое время воспламенилось более 50 автомобилей

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При перевозке топлива в багажнике автомобиля следует помнить, что пары бензина очень легко воспламеняются.
При перевозке топлива в багажнике автомобиля следует помнить, что пары бензина очень легко воспламеняются.
ФОТО: Shutterstock

Заряда статического электричества, возникающего при вставании с сиденья автомобиля, может быть достаточно, чтобы топливо в баке воспламенилось. Какие сидения c наибольшей вероятностью могут стать источником заряда? Выясняла репортер EPL.

На прошлой неделе на Ярвевана теэ мужчина получил серьезные ожоги после того, как его автомобиль самовозгорелся во время движения. Postimees написал, что пожар случился из-за воспламенившегося топлива, которое вылилось из протекающей канистры с бензином в багажнике. Но почему бензин воспламенился?

„Пары бензина весьма огнеопасны, что является необходимым условием для работы бензинового двигателя. И если пары бензина находятся в замкнутом пространстве, то для того, чтобы они воспламенились, может быть достаточно искры статического электричества“, - говорит старший научный сотрудник Центра компетенции по изучению сланца Вирумааского колледжа TalTech Хелла Рийсалу.

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