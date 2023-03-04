В Испании полиция будет информировать женщин о прошлом их партнеров. Возможно ли такое в Эстонии?

Как сообщило издание The Mayor, Министерство внутренних дел Испании утвердило специальный протокол по борьбе с насилием, который наделяет национальную полицию полномочиями информировать женщин о том, совершал ли их партнер насилие в прошлом.

Однако делать это будут только в том случае, если риск совершения насилия партнером будет считаться высоким или экстремальным, а также если судимость датируется предыдущими пятью годами.

Кроме того, сотрудники полиции должны будут соотносить серьезность истории преступлений с уровнем уязвимости своей жертвы, чтобы определить, должна ли последняя знать о ней, чтобы активно участвовать в самозащите.

Возможно ли применение такого механизма в Эстонии?

На вопрос RusDelfi ответил эксперт бюро превенции Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ:

Закон о защите личных данных не позволяет полиции выдавать информацию о правонарушениях человека третьим лицам. Поэтому создание такой системы – когда полиция целенаправленно предупреждает женщину о прошлых преступлениях ее избранника – в таком же виде в Эстонии невозможно.

Тем не менее, есть ряд мер, которые предпринимает полиция, чтобы предотвратить проблему насилия. Например, с семьями, где по данным полиции были зафиксированы случаи насилия, мы проводим системную работу, чтобы избежать повторения насилия. Этот контроль необходим, чтобы убедиться, что жизни и здоровью жертвы домашнего насилия ничего больше не угрожает, а также чтобы показать, что к существующей проблеме все стороны относятся со всей серьезностью. Кроме того, такие регулярные проверки позволяют дать понять насильнику, что его действия – это преступление, и повторяться они не должны.