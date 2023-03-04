В Испании полиция будет информировать женщин о прошлом их партнеров. Возможно ли такое в Эстонии?(4)
У испанской полиции появилась возможность информировать женщин о том, что их партнеры совершани насилие в прошлом. Репортер RusDelfi выяснила, возможно ли такое в Эстонии.
Как сообщило издание The Mayor, Министерство внутренних дел Испании утвердило специальный протокол по борьбе с насилием, который наделяет национальную полицию полномочиями информировать женщин о том, совершал ли их партнер насилие в прошлом.
Однако делать это будут только в том случае, если риск совершения насилия партнером будет считаться высоким или экстремальным, а также если судимость датируется предыдущими пятью годами.
Кроме того, сотрудники полиции должны будут соотносить серьезность истории преступлений с уровнем уязвимости своей жертвы, чтобы определить, должна ли последняя знать о ней, чтобы активно участвовать в самозащите.
Возможно ли применение такого механизма в Эстонии?
На вопрос RusDelfi ответил эксперт бюро превенции Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ:
Закон о защите личных данных не позволяет полиции выдавать информацию о правонарушениях человека третьим лицам. Поэтому создание такой системы – когда полиция целенаправленно предупреждает женщину о прошлых преступлениях ее избранника – в таком же виде в Эстонии невозможно.
Тем не менее, есть ряд мер, которые предпринимает полиция, чтобы предотвратить проблему насилия. Например, с семьями, где по данным полиции были зафиксированы случаи насилия, мы проводим системную работу, чтобы избежать повторения насилия. Этот контроль необходим, чтобы убедиться, что жизни и здоровью жертвы домашнего насилия ничего больше не угрожает, а также чтобы показать, что к существующей проблеме все стороны относятся со всей серьезностью. Кроме того, такие регулярные проверки позволяют дать понять насильнику, что его действия – это преступление, и повторяться они не должны.
Полиция также постоянно занимается превентивной работой в сфере насилия в близких отношениях. Мы не устаем напоминать о том, что своевременное сообщение о насилии может спасти чью-то жизнь. Причем всегда надо учитывать, что жертва сама может быть не в состоянии сообщить о своем положении, поэтому так важно замечать, что происходит в жизни ваших близких и друзей. Нередки случаи, когда звонок в полицию от соседей помогал остановить насилие. Если жертвами или свидетелями насилия могут стать дети, тем более не стоит сомневаться – звонить или нет. В случае малейших подозрений о том, что где-то рядом совершается преступление – следует позвонить по номеру 112.
Кроме того, в Эстонии существует регистр наказаний, в который внесены все те люди, которых судебная система признала виновными в совершении тех или иных преступлений. Если у кого-то возникают серьезные сомнения в благонадежности своих новых знакомых, то можно прибегнуть к помощи этого регистра.