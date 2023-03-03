В этом регионе Эстонии самое большое количество ранних смертей из-за загрязнения воздуха(30)
Наибольшее влияние на здоровье человека оказывают дорожное движение и загрязняющие вещества, попадающие в воздух из локального отопительного оборудования, сказал „Зеленому порталу“ Delfi Марек Маазикметс, сотрудник Эстонского центра исследований окружающей среды.
Министерство окружающей среды и Эстонский центр исследований окружающей среды представили обновленную программу по сокращению загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе. Как пояснил Марек Маазикметс, возглавляющий в Центре исследований окружающей среды группу по анализу данных, программа направлена на то, чтобы снизить воздействие загрязняющих веществ на здоровье людей и экологические системы. Такими веществами являются, например, двуокись серы, двуокись азота, аммиак и мелкие частицы.