В этом регионе Эстонии самое большое количество ранних смертей из-за загрязнения воздуха

Министерство окружающей среды и Эстонский центр исследований окружающей среды представили обновленную программу по сокращению загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе. Как пояснил Марек Маазикметс, возглавляющий в Центре исследований окружающей среды группу по анализу данных, программа направлена на то, чтобы снизить воздействие загрязняющих веществ на здоровье людей и экологические системы. Такими веществами являются, например, двуокись серы, двуокись азота, аммиак и мелкие частицы.

Марек Маазикметс, опираясь на результаты исследований профессора Тартуского университета Ханса Орру, сообщил, что из-за загрязнения воздуха средняя продолжительность жизни жителей Эстонии сокращается на один год. Как показали исследования Ханса Орру, средняя продолжительность жизни быстрее всего сокращается у жителей Харьюмаа, на втором месте идет город Таллинн. Ида-Вирумаа занимает в этом списке третье месте, за ним следует Тартумаа. В 2020 году в Харьюском уезде было зарегистрировано чуть более 500 ранних смертей, вызванных загрязнением воздуха, в Таллинне было отмечено немногим более 400 и в Ида-Вирумаа менее 150 ранних смертей, причиной которых стала загрязнение экологии.