01.03.2023, 08:20
Занимавшаяся оборотом небывалого количества наркотиков группировка предстала перед судом. Кладовщика посадили на 13 лет(35)
ФОТО: | Delfi Meedia
• Наркотиков, найденных в Нарве в гараже главы семейства, хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии.
• Одно завершившееся и одно продолжающееся судебные разбирательства свидетельствуют о том, что этот человек был кладовщиком в составе группировки, построенной по иерархическому принципу.
• Кладовщика сначала приговорили к 20-летнему тюремному заключению, пишет издание Eesti Päevaleht.