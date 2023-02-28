Дорожно-транспортное происшествие вызвало ущерб на сумму более четверти миллиона евро

„В 2022 году самый большой ущерб был связан с аварией с участием двух легковых автомобилей, произошедшей в конце 2021 года в Финляндии – общая сумма возмещения по страхованию превысила четверть миллиона евро. Этот страховой случай отражается в статистике за прошлый год в связи с тем, что нам о нем сообщили только в марте прошлого года“, – рассказал руководитель группы по рассмотрению ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, обычно самые серьезные страховые случаи связаны не только с большим ущербом, но и с травмами или даже с погибшими. „Кроме того, суммы ущерба являются особенно крупными в случае более новых транспортных средств, которые признаются не подлежащими восстановлению, что неудивительно, учитывая их высокую стоимость“, – отметил он. Обычно к такому печальному результату приводят лобовые столкновения при выезде на встречную полосу, выезд на главную дорогу или игнорирование запрещающего сигнала светофора.

„В дорожном движении самым опасным маневром является обгон, и особенно опасной является попытка завершить обгон любой ценой, вместо того, чтобы прервать его и попробовать обогнать едущую впереди машину немного позднее, – рассказал Ярв. – Необходимо всегда помнить, что максимальная допустимая скорость не является обязательной, а выигрыш времени, достигаемый в результате частых обгонов, обычно составляет лишь несколько минут“, – добавил он.

Всего страховая фирма PZU Kindlustus в прошлом году получила 22 988 сообщений об ущербе, и в качестве возмещений ущербов пострадавшим было выплачено порядка 20 миллионов евро.