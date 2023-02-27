„Признание“ Пригожина: Да, мы сотрудничали с Мартом Хельме

Пресс-служба холдинга Пригожина Concord Group опубликовала в мессенджере Telegram сообщение о том, что пропагандисткий портал Baltija попросил прокомментировать Пригожина статью Politico и его связях с EKRE.

Пригожин ответил на вопрос следующее:

„Мне кажется, что речь может идти о попытке троллинга“, - считает Илья Бер - известный журналист-фактчекер, публицист, сотрудник Delfi. По словам Бера, в последние месяцы Пригожин стал подозрительно откровенным и, вероятно, пытается вызвать на Западе путаницу и неразбериху.

Поэтому, как говорит Бер, нужно относиться к этому сообщению критически, в этом посте чувствуется скорее сарказм.

Если до сих пор олигарх не отличался многословностью, то в сентябре прошлого года Пригожин признал, что создал ЧВК „Вагнер“. А в ноябре он формально признал свое вмешательство в выборы в США. „Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться“, - говорилось в сообщении, обнародованном пресс-службой его компании Concord.

Напомним, что недавно издание Politico опубликовало основывающееся на тайных документах исследование, которое дает обзор об инфооперациях Пригожина во всем мире. Один конкретный документ свидетельствует о том, что нанятые Пригожиным оперативники перед выборами в Европарламент в 2019 году пытались придумать схемы для поддержки EKRE.

Как пишет издание, оперативники планировали распространить в Эстонии нарративы, мол якобы „Евросоюз вызвал в Эстонии проблемы“, а также планировали кампании, направленные против в то время занимавшей пост президента Керсти Кальюлайд и главы Партии реформ Каи Каллас.