Столичный Кристийне приглашает детей на веселый спортивный день

В Год движения по случаю школьных зимних каникул управа района Кристийне предлагает детям увлекательные занятия, чтобы получить еще больше удовольствия от движения. Уже завтра под руководством тренеров Келли Калму и Кевина Андерс Сийму для детей пройдут веселые подвижные игры и соревнования.