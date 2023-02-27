Завтра начнут возвращать переплаченный подоходный налог. Но тысячи деклараций отправлены на проверку

Возможность подать декларацию открылась раньше официальной даты, этой возможностью воспользовались более 300 000 человек. Среди наших жителей распространен следующий слух: якобы чем раньше подать декларацию, тем раньше получишь возврат переплаченного подоходного налога. Однако, как заверяет главный специалист отдела публичных услуг Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг, это по-прежнему не соответствует действительности.