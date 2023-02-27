Суд аннулировал назначенный Варро Вооглайду штраф и прекратил производство в виду незначительности вины(1)
Варро Вооглайд остался доволен решением суда.
В феврале прошлого года Департамент полиции и погранохраны инициировал дело о проступке и оштрафовал Варро Вооглайда за то, что он выгнал журналиста Сандера Пунамяэ с организованного Вооглайдом митинга. Если быть точным, то Вооглайда обвинили в том, что, являясь организатором мероприятия, он не позаботился о том, чтобы оно прошло спокойно.
Варро Вооглайд оспорил решение ДПП в Харьюском уездном суде.
Сегодня суд аннулировал назначенный Вооглайду штраф и прекратил производство о проступке из соображений целесообразности, так как его вина является незначительной, и для продолжения дела о проступке отсутствует общественный интерес.
Как заявил Варро Вооглайд своим сторонникам, справедливость восторжествовала, но, несмотря на вынесенное судом решение, он все равно недоволен тем, в какой стране мы живем.
В законную силу решение суда еще не вступило.