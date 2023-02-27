ЧП и криминал
27.02.2023, 18:48

Суд аннулировал назначенный Варро Вооглайду штраф и прекратил производство в виду незначительности вины

 (1)
Варро Вооглайд в суде
Варро Вооглайд в суде
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Варро Вооглайд остался доволен решением суда.

В феврале прошлого года Департамент полиции и погранохраны инициировал дело о проступке и оштрафовал Варро Вооглайда за то, что он выгнал журналиста Сандера Пунамяэ с организованного Вооглайдом митинга. Если быть точным, то Вооглайда обвинили в том, что, являясь организатором мероприятия, он не позаботился о том, чтобы оно прошло спокойно.

Варро Вооглайд оспорил решение ДПП в Харьюском уездном суде.

Сегодня суд аннулировал назначенный Вооглайду штраф и прекратил производство о проступке из соображений целесообразности, так как его вина является незначительной, и для продолжения дела о проступке отсутствует общественный интерес.

Как заявил Варро Вооглайд своим сторонникам, справедливость восторжествовала, но, несмотря на вынесенное судом решение, он все равно недоволен тем, в какой стране мы живем.

В законную силу решение суда еще не вступило.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии