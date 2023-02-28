КАРТА | Конец ДВС. Смотрите, когда разные страны планируют запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей

Принятое Евросоюзом решение вызвало как положительные, так и отрицательные отклики. Так, например, Чехия и Венгрия уже высказались в том духе, что решить эту задачу нереально. При этом Нидерланды, Бельгия, Швеция, Греция и Словения высказались за то, чтобы запретить продажу новых автомобилей с ДВС уже с 2030 года.

Особое внимание обращает на себя Норвегия: в этой стране уже сейчас 80 процентов автопродаж приходится на электромобили. К 2025 году страна планирует продавать только электрические автомобили.

В США вопрос о запрете на продажу новых автомобилей с ДВС, очевидно, будет решаться в каждом штате отдельно. Летом прошлого года в Калифорнии было принято решение запретить с 2035 года продажу новых автомобилей с ДВС. И хотя поначалу это решение поддержали 17 штатов, к настоящему времени половина штатов изменила первоначальную точку зрения. С 2035 года запрет на продажу новых автомобилей с ДВС начнет действовать в штатах Вашингтон, Орегон, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк, Вермонт и Делавэр.

Штат Калифорния поначалу планировал установить запрет и на продажу гибридных электромобилей, то позднее отказался от этого намерения. Продажу гибридов поддерживают также Канада, Словения, Сингапур и Япония.

Наиболее решительный подход демонстрирует Шри-Ланка. Страна намерена запретить с 2040 года не только автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и мотоциклы и тук-туки (трехколесные мотоциклы или мотороллеры).