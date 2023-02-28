ВИДЕООПРОС | „Танк в центре Таллинна - это нормально. Люди должны понимать, что происходит в XXI веке“

„Прекрасно, когда показывают людям, на что способны россияне, и какое мнение о них должно складываться, — рассказывает женщина. — Я думаю, каждый должен, увидя это, знать, что они делают и что они творят с народом. Не только с украинцами. Это угроза всей Европе“.

„Все прекрасно, молодцы эстонцы, которые очень-очень нас поддерживают“, — добавляет рядом стоящий мужчина.

Девушка делится: „Жутко представить, что эта махина, которая воспринимается чуть не инопланетным чудовищем, проехала по нашим родным полям, лесам. И от этого очень грустно и страшно. Танк здесь стоит как напоминание. Наша независимость выросла в последний год“.

Женщина с двумя детьми была немногословна, сказав: „Мы против войны. Хоть мы и русские“.

„Чтобы люди знали, с чем наши там сталкиваются, что приходится пройти тем ребятам, которые вынуждены все это пережить. Лишний раз напоминание, чтобы люди знали, что творится там у нас. Одно дело когда ты слышишь, и другое, когда ты видишь“, — делится мужчина.

„К тому, что в центре стоит российский танк, я отношусь нейтрально, — рассказывает еще один пришедший к подбитой машине мужчина. — В любом случае это нормально, потому что люди должны понимать, что происходит в XXI веке. Люди должны понимать, что картинка, которую мы видим в телевизоре — это одно, а то, что происходит у нас в Украине — это просто ужасно. Это миллионы переселенцев“.

„Если деньги есть возить танки, пускай поставят. Интересно посмотреть“, — признается женщина.

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