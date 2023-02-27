ФОТО | У российского танка в Таллинне дежурит охранная фирма: к нему кладут цветы с георгиевскими лентами

На часах — двенадцать часов. Для буднего дня возле российского танка достаточно многолюдно. Люди с интересом рассматривают военный трофей, фотографируются на его фоне, трогают руками.

К выставленной военной технике периодически подъезжает полицейский патруль — проверить, все ли в порядке. Департамент полиции и погранохраны не участвует в регулярном патрулировании возле российского танка на площади Вабадузе. Но здесь сейчас постоянно дежурит сотрудник охранной фирмы, который оперативно убирает принесенные цветы.

Возле танка стоит охранная машина. Именно туда складываются принесенные к подбитой технике цветы. Сотрудник охранной фирмы показывает нам то, что принесли люди сегодня. Здесь не только срезанные букеты, но и цветы в горшке, свечи. Также замечаем георгиевскую ленточку.

„Мы никуда ничего не выбрасываем, собираем, — рассказывает сотрудник. — Все цветы будут переданы в Министерство обороны, и там будут решать, куда их возложат“.