Высокопоставленный чиновник попался на превышении скорости на служебном автомобиле

Согласно квитанции о штрафе, нарушение имело место 23 февраля в 18.18 на 79-м километре шоссе Куйвасту - Курессааре, то есть в селе Лийва на острове Муху. Скорость движения ограничена там 50 километрами в час, а автомобиль Департамента окружающей среды Suzuki SX4 ехал со скоростью 64 км/ч. Таким образом, превышение скорости составило как минимум 10 км/ч.