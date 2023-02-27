ЧП и криминал
27.02.2023, 15:15

Высокопоставленный чиновник попался на превышении скорости на служебном автомобиле

 
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция задержала в предпраздничный вечер на острове Муху начальника отдела Департамента окружающей среды, который ехал с превышением скорости по населенному пункту на служебном автомобиле.

Согласно квитанции о штрафе, нарушение имело место 23 февраля в 18.18 на 79-м километре шоссе Куйвасту - Курессааре, то есть в селе Лийва на острове Муху. Скорость движения ограничена там 50 километрами в час, а автомобиль Департамента окружающей среды Suzuki SX4 ехал со скоростью 64 км/ч. Таким образом, превышение скорости составило как минимум 10 км/ч.

В Департаменте окружающей среды изданию Forte сообщили, что в предпраздничный сокращенный рабочий день речь шла о рабочей поездке. За рулем был начальник лесного отдела Департамента окружающей среды Олав Этверк.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии