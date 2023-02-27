Что ожидает Айво Петерсона по возвращении из Донецка? Отвечает эксперт(13)
Эркки Коорт, возглавляющий Институт внутренней безопасности Академии МВД, сказал Delfi, что если Айво Петерсон начнет подстрекать к мятежу, то это будет рассматриваться как преступление, и ему не избежать суда. С наибольшей долей вероятности можно cказать, что после возвращения в Эстонию Петерсона пригласят на беседу в Полицию безопасности.
Как сообщил сегодня портал Delfi, баллотирующийся на парламентских выборах по списку Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон (урожденный Крылов) недавно побывал в Москве и в настоящее время находится в оккупированном российскими войсками Донецке. Правительство уже информировано об этом обстоятельстве, и, как сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, Петерсон представляет собой угрозу безопасности Эстонии.