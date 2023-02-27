Что ожидает Айво Петерсона по возвращении из Донецка? Отвечает эксперт

Эркки Коорт, возглавляющий Институт внутренней безопасности Академии МВД, сказал Delfi, что если Айво Петерсон начнет подстрекать к мятежу, то это будет рассматриваться как преступление, и ему не избежать суда. С наибольшей долей вероятности можно cказать, что после возвращения в Эстонию Петерсона пригласят на беседу в Полицию безопасности.