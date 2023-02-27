Контавейт выпала из топ-50 мирового рейтинга, Канепи вновь стала первой ракеткой Эстонии
Анетт Контавейт опустилась на 34 позиции в недавно опубликованном мировом рейтинге женского тенниса и сейчас занимает 61-е место. В последний раз Контавейт была ниже в рейтинге 14 мая 2017 года, тогда она занимала 68-е место.
Контавейт, которая сейчас находится в стороне из-за травмы спины, надеялась вернуться к соревнованиям в начале марта на турнире в Индиан-Уэллсе, но пока она отказалась от участия в турнире. Последний раз Контавейт выступала на турнире в Дубае в начале февраля.
„Начало 2023 года было трудным... Боль в спине беспокоила меня в большинстве матчей, которые я сыграла с октября прошлого года. Я пыталась помочь себе, лечилась и тренировалась как могла, но боль возвращается каждый раз, когда я начинаю играть. Поэтому я решила сделать перерыв на несколько недель“, — написала Контавейт в своем Instagram в середине февраля.
Следующим крупным турниром после Индиан-Уэллса станет турнир Miami Open WTA 1000, стартующий 21 марта.
В то время как Контавейт упала в рейтинге, Кайя Канепи сохранила свои позиции. Канепи, занимающая в таблице 48-е место, стала первой ракеткой Эстонии.
Сильных изменений в топ-10 не произошло. Ига Швёнтек из Польши по-прежнему на первом месте, за ней следуют Арина Соболенко из Беларуси и Джессика Пегула из Америки.
За тройкой лидеров следуют туниска Унс Джабир, француженка Каролин Гарсия и американка Кори Гауфф.