Назойливые мухи или полезные дельцы? LHV: „для многих агенты в торговых центрах действуют как будильник“

Руководитель пенсионных продуктов Luminor Карина Кукк поясняет, что Luminor осуществляет продажи в торговых центрах, чтобы с одной стороны сохранить и расширить свою клиентскую базу, а с другой мотивировать людей инвестировать в свое будущее, в том числе через пенсионные ступени. „Именно поэтому продажи пенсионных ступеней „на местах“ продолжают оставаться для нас важным инструментом в привлечении клиентов“, — отмечает она.

Кукк добавляет, что отношение людей к такому виду продаж с годами стало намного более позитивным. „Мы получаем гораздо больше положительных отзывов, чем раньше“, — говорит представитель банка.

Руководитель по коммуникации и маркетингу AS LHV Varahaldus Юлия Раасуке добавляет, что представление пенсионных фондов за пределами банковских контор оказалось эффективным способом общения с клиентами. „Накопление на пенсию — не самая простая тема, и опыт показывает, что у людей не хватает желания и времени вникать в нее самостоятельно. Поэтому для многих разговоры в торговых центрах действуют как будильник и позитивное напоминание“, — поясняет она.

По словам Раасуке, важно, чтобы люди думали о своем будущем. „Если нам удалось заинтересовать человека, и он изучит варианты пенсионного обеспечения хотя бы дома, то это уже само по себе позитивно“, — заверяет она.

Раасуке отмечает что пенсионный фонд LHV L сегодня является крупнейшим пенсионным фондом в Эстонии, но банку никогда не удалось бы достичь таких результатов без продаж за пределами банковских контор.

Примечательно, по словам Раасуке, что именно после пандемии коронавируса люди стали общаться более охотно.