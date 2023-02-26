В Таллинне у Балтийского вокзала автомобиль наехал на группу пешеходов: серьезно пострадали двое

Как сообщила полиция, в 21 час у Балтийского вокзала автомобиль BMW выехал с трассы и въехал в группу стоящих у дороги пешеходов. Скорая помощь доставила двоих пешеходов в больницу.

По предварительным данным, автомобиль BMW двигался по Тоомпуйестеэ в сторону Балтийского вокзала, но водитель не справился с управлением транспортным средством и через встречную полосу движения наехал на группу людей, ожидавших перехода дороги.

Скорая помощь увезла с места происшествия в больницу двух женщин - 20 и 50 лет. Водитель BMW - 19-летний молодой человек - был трезв.

На данный момент нет оснований считать, что водитель умышленно выехал с дороги.

Полиция на месте происшествия выясняет все обстоятельства случившегося.