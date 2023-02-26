Новости Эстонии
26.02.2023, 18:55

Министр обороны Первкур в Киеве объявил о новом пакете помощи от Эстонии

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Певкур передает Резникову символический ключ от нового госпиталя
Певкур передает Резникову символический ключ от нового госпиталя
ФОТО: Минобороны

В воскресенье министр обороны Ханно Певкур встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, который на этот раз состоит из оружия и военного снаряжения.

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда, пишет rus.err.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более одного процента валового внутреннего продукта (ВВП).

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 млн евро. Третий госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

За предоставленную Украине военную помощь Минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 млн евро.

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