Похожий на e-kool сайт продолжает загружать в компьютеры подозрительный файл

С ERR связался отец, который случайно зашел на stuudium.ee, чтобы посмотреть расписание уроков дочери. Вместо расписания в его компьютере загрузился файл abi.exe.

Эксперт по кибербезопасности RIA Вейкко Раасуке сообщил, что при открытии файла запускается приложение TeamViewer Quick Support, которое отображает человеку уникальный признак пользователя и пароль.

Приложение в первую очередь предназначено для обеспечения быстрой удаленной поддержки, и, хотя такое проявление сайта не является хорошей практикой, по словам эксперта, ничего криминального в этом тоже нет.

„Если вы не знаете, что это такое, удалите файл, не открывая его“, - добавил эксперт.