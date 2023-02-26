Глава МИД Рейнсалу выразил возмущение поведением посла России при ООН

„В Нью-Йорке в Метрополитен-опера прошел мемориальный концерт по случаю годовщины войны. Были приглашены и министры иностранных дел стран Европы. Концерт начался с „Реквиема“ Моцарта.

Несколькими часами раньше в Совете Безопасности посол Украины предложил почтить память погибших украинцев минутой молчания. Весь зал встал, посол России кричал и протестовал. Отвратительно“, - написал в своем аккаунте в Facebook Рейнсалу.

Подробности приводит портал liga.net. 24 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя устроил обструкцию во время минуты молчания в память о погибших из-за российской агрессии.

После того как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил участникам заседания почтить минутой молчания память погибших из-за российской агрессии, представитель России не стал вставать и, не дожидаясь окончания траурной паузы, потребовал предоставить ему слово.

Получив разрешение выступить, Небензя сказал, что делегация РФ почтит память „всех жертв начиная с 2014 года“, и только после этого встал.