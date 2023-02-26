CERT-EE сообщил о многочисленных атаках на эстонское киберпространство за минувшие сутки. Кто пострадал?

В течение суток в отношении эстонских интернет-страниц и интернет-услуг совершено 10 хакерских DDoS-атак, одна из которых была направлена на против сектора связи и могла повлиять на его функционирование. Одна DDoS-атака была направлена против государственного учреждения, сообщает CERT-EE. Остальные атаки были направлены на конечных пользователей (т.н. домашние пользователи), и широкого воздействия они не имели.