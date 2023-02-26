CERT-EE сообщил о многочисленных атаках на эстонское киберпространство за минувшие сутки. Кто пострадал?(1)
Отдел обработки киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) сообщил о многочисленных случаях атак на эстонские электронные сети за минувшие сутки.
Отдел обработки киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) сообщил о многочисленных случаях атак на эстонские электронные сети за минувшие сутки.
CERT-EE за минувшие сутки обнаружил 27 интернет-страниц и серверов, зараженных вредоносными программами, через которые производились попытки атаковать устройства эстонских интернет-пользователей.
В ходе мониторинга было выявлено 152 зараженного вредоносными программами гаджета, о чем было сообщено поставщикам интернет-услуг.
В течение суток в отношении эстонских интернет-страниц и интернет-услуг совершено 10 хакерских DDoS-атак, одна из которых была направлена на против сектора связи и могла повлиять на его функционирование. Одна DDoS-атака была направлена против государственного учреждения, сообщает CERT-EE. Остальные атаки были направлены на конечных пользователей (т.н. домашние пользователи), и широкого воздействия они не имели.