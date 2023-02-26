В Таллинне названы наиболее заметные мероприятия прошлого года(8)
Вечером 21 февраля в фабрике открытий PROTO были торжественно названы обладатели титула Лучших конференций 2022 года – были отмечены наиболее заметные мероприятия прошлого года.
Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм и председатель правления Эстонского бюро конференций Отть Сарапуу отметили организаторов конференций, которые привезли в Таллинн мероприятия высокого уровня в своей сфере, благодаря чему Таллинн привлек внимание международной общественности, ценные компетенции и экономическую прибыль.
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, в сфере конференц-туризма наблюдаются признаки восстановления. „В прошлом году состоялись 352 международные конференции, не менее одной пятой части делегатов которых приехали из-за рубежа. Для оживления международного конференц-туризма и привлечения международных конференций в Таллинн с этого года приняты меры поддержки проведения таких мероприятий, общая сумма субсидий составляет 200 000 евро. В отношении восьми конференций принято решение о выделении субсидии, следующий тур состоится уже в начале марта“, - сказал Вимм.
Награда за лучшее событие года в сфере конференций вручается конференциям, проведение которых в Эстонии является заметным событием и приносит пользу как организатору, так и предоставляющим услугу конференц-туризма предприятиям и всей стране. К участию представлено 27 конференций.
Награда за лучшую конференцию прошлого года, в которой приняли участие более 300 человек, досталась университету MindValley. В конференции приняли участие 1830 делегатов, из них 1647 – иностранцы. В категории от ста до 300 делегатов лучшей названа итоговая конференция и церемония награждения European Museum of the Year Award 2022 (EMYA).
Корпоративным событием 2022 года и специальной премии Таллинна удостоилось мероприятие Wise Days 2022. „Мероприятие, в котором приняли участие 1900 делегатов, помогло организовать предприятие Jolos, оно продемонстрировало, что крупные мероприятия можно проводить экологично. Принципами бережного отношения к окружающей среде руководствовались в организации транспорта, питания, отходов, производства и энергетики. Уверены, что такой подход вскоре распространится и это мероприятие станет примером для многих других“, - добавил Вимм.
Награду за наиболее инновационный подход получила серия конференций, которые проходят уже 15 лет, Evolving Challenges in European Economies (ECEE).
Мероприятие также отмечает работу организаторов конференций в Таллинне, которые регулярно участвуют в проведении международных проектов в своей сфере (таких как семинары и конференции), а также хотят привезти конференцию объединения, ассоциации или организации в Эстонии. По данным на февраль 2023 года в Таллинне таких организаторов 107.
Целью проведения мероприятия является выделить работу выдающихся организаторов международных конференций в Таллинне, сделать их образцом для подражания и поделиться их опытом, вдохновив на проведение мероприятий в Таллинне.
Лучшие конференции награждаются с 2011 года за исключением 2021 и 2022 годов в связи с пандемией. Список предыдущих лауреатов доступен (на эстонском) здесь.