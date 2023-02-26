В Таллинне названы наиболее заметные мероприятия прошлого года

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм и председатель правления Эстонского бюро конференций Отть Сарапуу отметили организаторов конференций, которые привезли в Таллинн мероприятия высокого уровня в своей сфере, благодаря чему Таллинн привлек внимание международной общественности, ценные компетенции и экономическую прибыль.

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, в сфере конференц-туризма наблюдаются признаки восстановления. „В прошлом году состоялись 352 международные конференции, не менее одной пятой части делегатов которых приехали из-за рубежа. Для оживления международного конференц-туризма и привлечения международных конференций в Таллинн с этого года приняты меры поддержки проведения таких мероприятий, общая сумма субсидий составляет 200 000 евро. В отношении восьми конференций принято решение о выделении субсидии, следующий тур состоится уже в начале марта“, - сказал Вимм.

Награда за лучшее событие года в сфере конференций вручается конференциям, проведение которых в Эстонии является заметным событием и приносит пользу как организатору, так и предоставляющим услугу конференц-туризма предприятиям и всей стране. К участию представлено 27 конференций.

Награда за лучшую конференцию прошлого года, в которой приняли участие более 300 человек, досталась университету MindValley. В конференции приняли участие 1830 делегатов, из них 1647 – иностранцы. В категории от ста до 300 делегатов лучшей названа итоговая конференция и церемония награждения European Museum of the Year Award 2022 (EMYA).