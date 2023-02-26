ФОТО | В центре Ülemiste открылась детская выставка, напоминающая взрослым о богатствах Эстонии
В торговом центре Ülemiste открылась выставка коллажей „Старый лес похож на сказку“, которой дети напоминают живущим в городах взрослым, насколько ценны наши старые и богатые жизнью леса, которые становятся все большей редкостью.
Выставка коллажей организована в рамках инициативы Эстонского фонда природы (ELF) „Лес хочет дожить до старости“. Работы для выставки были представлены на всеэстонский конкурс, который был призван под руководством инструктора побудить детей задуматься об обитателях, особенностях и ценностях старого леса. Участники проявили большую фантазию, а в общей сложности на конкурс поступило более 160 работ. Ознакомиться со всеми работами можно будет на виртуальной выставке, а избранные работы до конца весны можно будет увидеть в главном атриуме центра Ülemiste.
Все работы рассматривают главным образом главных героев леса, то есть деревья и наиболее известные из обитающих в лесах видов, но не забыты и более скромные и неприметные сказочные персонажи – лишайники, грибы, мхи, насекомые. „По коллажам видно, что дети вместе размышляли о лесе и весело проводили время, но в работах мы видим не только красоту, но и глубокие послания и болевые точки общества, такие как исчезновение лесов и лес как рассказчик нашей истории. Мы благодарим всех участников за прекрасные работы“, – добавила эксперт по лесам ELF Лийс Куресоо.
Признания за свой вклад заслуживают все из принявших участие школьников, но Эстонский фонд природы также выбрал в двух возрастных категориях классы, которые весной отправятся в учебный поход в старый лес. В возрастной категории 1–3-х классов было решено наградить второклассников и третьеклассников Хийумааской свободной школы, а возрастной категории 4–9-х классов особого признания удостоились пятиклассники Пайкузеской школы. Ülemiste также выбрал любимую работу, наградив авторов возможностью интересно провести день в центре Ülemiste.
Победившие в младшей возрастной второклассники и третьеклассники Хийумааской свободной школы вместе создавали абстрактный коллаж, черпая вдохновение непосредственно в местных старых лесах, которые посещали с учителем. „На фоне других эта работа бросалась в глаза как позаимствованной у природы формой, так и тем, насколько содержательно авторам удалось передать суть старого леса. На картине также скрываются нескольких героев старого леса, а при внимательном рассмотрении коллажа на долю секунды возникает ощущение, будто ты попал в лес“, – объяснила Куресоо.
На выполненном в смешанной технике красочном коллаже победителей в старшей возрастной категории – пятиклассников Пайкузеской школы – изображены приключения сказочных героев, таких как старичок боровичок, плюшевый мишка и белый аист. На коллаже нашлось место и множеству других демонстрирующих природное богатство персонажей, таким как важный для множества видов валежник, считавшийся вымершим в Эстонии и обнаруженный недавно в одном из девственных лесов папоротник вида гроздовник ланцетный, различные мхи и многое другое. По словам Куресоо, этот интересный коллаж красноречиво рассказывает о богатстве видов старого леса.
Авторство работы, отмеченной центром Ülemiste, принадлежит классу „5a“ Антслаской гимназии. Созданный ими в классическом стиле коллаж очень эффектен и прекрасно передает богатство и разнообразие видов старого леса.
„Как и авторы всех остальных представленных коллажей, авторы этой работы – дети. Они очень искренне, но при этом мастерски передали сказочную атмосферу старого леса, – сказала руководитель по маркетингу и ответственному предпринимательству торгового центра Ülemiste Тийа Нымм. – Благополучие наших лесов и их обитателей в будущем станет ответственностью молодого нынешнего поколения, поэтому очень важно знакомить с этой выставкой людей самого разного возраста, которые посещают наш центр. Ведь мы не хотим, чтобы жители городов забывали о том, сколь ценна и важна наша природа“.
Со всеми 160 конкурсными работами можно ознакомиться в онлайн-галерее: www.elfond.ee/margatudmetsas/galerii