ФОТО | В центре Ülemiste открылась детская выставка, напоминающая взрослым о богатствах Эстонии

Выставка коллажей организована в рамках инициативы Эстонского фонда природы (ELF) „Лес хочет дожить до старости“. Работы для выставки были представлены на всеэстонский конкурс, который был призван под руководством инструктора побудить детей задуматься об обитателях, особенностях и ценностях старого леса. Участники проявили большую фантазию, а в общей сложности на конкурс поступило более 160 работ. Ознакомиться со всеми работами можно будет на виртуальной выставке , а избранные работы до конца весны можно будет увидеть в главном атриуме центра Ülemiste.

Все работы рассматривают главным образом главных героев леса, то есть деревья и наиболее известные из обитающих в лесах видов, но не забыты и более скромные и неприметные сказочные персонажи – лишайники, грибы, мхи, насекомые. „По коллажам видно, что дети вместе размышляли о лесе и весело проводили время, но в работах мы видим не только красоту, но и глубокие послания и болевые точки общества, такие как исчезновение лесов и лес как рассказчик нашей истории. Мы благодарим всех участников за прекрасные работы“, – добавила эксперт по лесам ELF Лийс Куресоо.

Признания за свой вклад заслуживают все из принявших участие школьников, но Эстонский фонд природы также выбрал в двух возрастных категориях классы, которые весной отправятся в учебный поход в старый лес. В возрастной категории 1–3-х классов было решено наградить второклассников и третьеклассников Хийумааской свободной школы, а возрастной категории 4–9-х классов особого признания удостоились пятиклассники Пайкузеской школы. Ülemiste также выбрал любимую работу, наградив авторов возможностью интересно провести день в центре Ülemiste.