В Хааберсти признали лучших педагогов района
Накануне юбилея Эстонской Республики в Хааберсти были отмечены лучшие работники образования района. На конкурс признания, организованный районной управой, было подано 83 заявки в шести номинациях, из которых комиссия выбрала лучших.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, цель конкурса - поблагодарить и отметить лучших в сфере образования района, а также выделить тех, кто отличился своей деятельностью в течение года в сфере образования. „У учителей в нашем обществе очень большая и ответственная роль. Ценности, которые они несут и передают, формируют наши следующие поколения и, таким образом, все будущее Эстонии“, - сказал старейшина
„Видя, сколько достойных и образцовых кандидатов ежегодно выдвигают на конкурс признания работников образования района Хааберсти, я считаю, что учителя района Хааберсти хорошо справляются со своей работой и являются профессионалами высокого уровня“, — продолжил Сильянов и поблагодарил всех работников образования района.
Сирет Паасмяэ, директор Таллиннской гимназии Ярвеотса, была удостоена звания руководителя года образовательного учреждения района Хааберсти. Сирет Паасмяэ работает в гимназии Ярвеотса с 2006 года. Она лидер, который смотрит в будущее и хочет развития организации. Под её руководством школа присоединилась к школьному проекту Coachiva, который помогает учителям развиваться как личностям и как педагогам, основываясь на современной научно обоснованной философии управления. Под руководством справедливой и заботливой Сирет более 840 учеников и 70 учителей, которые благодаря ей чувствуют себя в школе как дома. Сотрудничество и открытость являются для неё важными ключевыми словами. На протяжении многих лет школа в рамках различных программ сотрудничает с Таллиннским техническим университетом и Тартуским университетом. По мнению многих коллег, Сирет личным примером и чутким общением создает в школе комфортный внутренний климат. Она заботится о своей школьной семье –учителя и ученики чувствуют, что они в безопасности и их ценят.
Лучшим учителем года в детском саду в районе Хааберсти стала Силле Саамер из Таллиннского детского сада Викеркаар. Силле Саамер работает в Таллиннском детском саду Викеркаар с 2006 года, а с 2009 года она работает учителем физкультуры. Силле Саамер — активная, отзывчивая, дружелюбная и спокойная учительница, посвятившая себя воспитанию и обучению детей. Она учитель, которая предпочитает быть в тени, но действия которого хвалят и дети, и коллеги. Её двигательная активность интегрирована и поддерживает физическое и умственное развитие ребенка. Она поощряет детей заниматься спортом и бросать себе вызов. Силле Саамер является инициатором и членом команды организаторов традиционного спортивного праздника „Неделя сердца“ для работников детских садов „Шагаем на радость сердцу“. Мероприятие стало общегородским проектом, и мероприятие нашло признание среди работников детских садов ради сохранения и пропаганды крепкого здоровья.
Диана Мёльдер, учитель эстонского языка и литературы Русской гимназии Хааберсти, была удостоена звания лучшего школьного учителя года в районе Хааберсти. Диана Мёльдер работает учителем эстонского языка и литературы с 1996 года. В эти годы она организовывает свою работу так, чтобы её уроки проходили не только в стенах классной комнаты, но и вне школы в виде ознакомительных поездок на природу, в музеи, выставки, театральные постановки. Диана с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях проекта „Мы учимся везде“, а также участвовала в различных школьных проектах, например, „Увидеть красивый эстонский язык“, в рамках которых совместно с учащимися из школ Локса и Табасалу организовывались тематические утренники, посвященные эстонскому национальному календарю, концерты, экскурсии, ознакомительные поездки и игры. Диана своей добротой и жизнерадостностью может достучаться до сердца каждого ученика. Она по-матерински заботится о благополучии всех детей. Она внимательна, поддерживает и ободряет. Учитель учитывает особенности каждого ученика, проявляет понимание и терпение, учит замечать положительные качества в себе и других. Диана поддерживает идеи учеников и помогает их реализовать. С помощью электронного обучения Диана пытается популяризировать инновационные методы изучения языка, модернизирует изучение языков и повышает уровень преподавания. С этой целью в последние годы она прошла множество различных тренингов и плодотворно применяет эти навыки в своей повседневной работе.
Учителем года района Хааберсти с большим трудовым стажем стала Аннели Аасаметс из детского сада Меэлеспеа. Аннели работает в детском саду Меэлеспеа с 1988 года. Аннели – учитель смешанной группы, умеющая считаться с тем, что в группе дети разного возраста, также при планировании деятельности группы она учитывает их особые потребности. В группе и на открытой площадке во дворе растут лекарственные растения, за которыми учитель Аннели ухаживает вместе с детьми. Также совместно с ребятами готовятся полезные салаты и лечебные чаи, с помощью которых дети осваивают азы здорового питания. Вместе с детьми они также учатся самостоятельно печь хлеб. Аннели также является руководителем рабочей группы в детском саду по окружающей среде и отвечает за работу проекта „Зеленая школа“. Под её руководством группа „Накситралли“ ежегодно участвует во Всемирном дне уборки. Аннели также внесла большой вклад в получение наград на экологических конкурсах в 2022 году. Большое значение имеет работа педагога Аннели по санитарному просвещению и экологическому просвещению детей и родителей. Группа Накситралли и учитель Аннели ежегодно участвуют в экологических проектах „Здравствуй, весна!“, а также в различных селекционных проектах Школы садоводства Ряпина. Совместно с соседней группой проводится проект по выращиванию трав. В группе есть уголок для наблюдения за птицами, где можно наблюдать в бинокль за летающими на улице птицами, посещающими кормушку, которых каждую зиму кормят вместе с детьми. Каждый год дети также участвуют в организованном Эстонским орнитологическим обществом наблюдении за птицами в зимнем саду. Аннели ценят как хорошего и дружелюбного коллегу, которая всегда приветлива и готова помочь. Её также ценят родители и любят дети в её группе.
Звание лучшего помощника учителя в Хааберсти получила помощник учителя Таллиннского детского сада Пяэсусильм Моника Тоомеоя. Моника Тоомеоя работает в детском саду Пяэсусильм с 2008 года, то есть 14 лет. Моника — приветливая, отзывчивая и дружелюбная коллега. Моника хорошо ладит с учителями своей группы, вместе для детей была создана безопасная учебная среда, поддерживающая развитие и обучение детей. Моника заботится о природе, является активным участником детсадовского проекта „Зеленая школа“. Она помогает планировать и проводить экологические мероприятия и пишет про них в блоге детского сада в разделе „Зеленая школа“. Моника учит детей переработке и компостированию. Отходы используются для изготовления контейнеров для предварительного выращивания растений или для грядок. Выращенные овощи также используются в образовательной и воспитательной деятельности. Моника — очень опытный кулинар, она делится своими навыками и знаниями с детьми. Вместе с детьми она готовит здоровые овощные кексы, яблочные пироги и другую выпечка. Детям нравится активно участвовать в жизни сада вместе с помощницей учителя Моникой.
Лучшим опорным специалистом в учебных заведениях района Хааберсти стала Инна Мищенко из Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. Инна Мищенко работает социальным педагогом в Ыйсмяэском русском лицее чуть менее 20 лет и школьным психологом 5 лет. Даже в самый ненастный день она улыбчивая, лучезарная, спокойная, поддерживающая и заботливая, она является опорой для многих учеников, семей, учителей и руководства. Инна не устает повторять, что дети, у которых не удовлетворены первичные потребности, остро нуждаются в чувстве безопасности, заботе и сопричастности. Благодаря самоотверженной работе Инны учебная среда в школьной семье стала более счастливой, спокойной, поддерживающей и терпимой. Ученики знают, что дверь в её кабинет всегда открыта и детям рады - всякий раз, когда ребенку нужна помощь, он может пойти на четвертый этаж, открыть дверь и получить помощь: снять напряжение, рассказать о своих заботах, научиться справляться с собой, разрешить конфликт или просто быть самим собой. К ней приходят младшие школьники, которые только начинают свой самостоятельный школьный путь, эмоциональные подростки, считающие, что никто в этом мире их не понимает, старшеклассники, которым предстоит научиться справляться с учебной нагрузкой, родители, нуждающиеся в помощи и совете. Невероятно, но большинство из них покидают комнату Инны с легким сердцем и счастливой улыбкой. Инна ловит ветер из бури, мысль из моря, крепость из скалы и силу воли из дуба. Инна страстная, активная, совещательная, поддерживающая и руководящая, способная всего несколькими словами заставить людей думать и научит принимать решения.