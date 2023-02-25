В Хааберсти признали лучших педагогов района

Диана Мёльдер, учитель эстонского языка и литературы Русской гимназии Хааберсти, была удостоена звания лучшего школьного учителя года в районе Хааберсти. Диана Мёльдер работает учителем эстонского языка и литературы с 1996 года. В эти годы она организовывает свою работу так, чтобы её уроки проходили не только в стенах классной комнаты, но и вне школы в виде ознакомительных поездок на природу, в музеи, выставки, театральные постановки. Диана с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях проекта „Мы учимся везде“, а также участвовала в различных школьных проектах, например, „Увидеть красивый эстонский язык“, в рамках которых совместно с учащимися из школ Локса и Табасалу организовывались тематические утренники, посвященные эстонскому национальному календарю, концерты, экскурсии, ознакомительные поездки и игры. Диана своей добротой и жизнерадостностью может достучаться до сердца каждого ученика. Она по-матерински заботится о благополучии всех детей. Она внимательна, поддерживает и ободряет. Учитель учитывает особенности каждого ученика, проявляет понимание и терпение, учит замечать положительные качества в себе и других. Диана поддерживает идеи учеников и помогает их реализовать. С помощью электронного обучения Диана пытается популяризировать инновационные методы изучения языка, модернизирует изучение языков и повышает уровень преподавания. С этой целью в последние годы она прошла множество различных тренингов и плодотворно применяет эти навыки в своей повседневной работе.



Учителем года района Хааберсти с большим трудовым стажем стала Аннели Аасаметс из детского сада Меэлеспеа. Аннели работает в детском саду Меэлеспеа с 1988 года. Аннели – учитель смешанной группы, умеющая считаться с тем, что в группе дети разного возраста, также при планировании деятельности группы она учитывает их особые потребности. В группе и на открытой площадке во дворе растут лекарственные растения, за которыми учитель Аннели ухаживает вместе с детьми. Также совместно с ребятами готовятся полезные салаты и лечебные чаи, с помощью которых дети осваивают азы здорового питания. Вместе с детьми они также учатся самостоятельно печь хлеб. Аннели также является руководителем рабочей группы в детском саду по окружающей среде и отвечает за работу проекта „Зеленая школа“. Под её руководством группа „Накситралли“ ежегодно участвует во Всемирном дне уборки. Аннели также внесла большой вклад в получение наград на экологических конкурсах в 2022 году. Большое значение имеет работа педагога Аннели по санитарному просвещению и экологическому просвещению детей и родителей. Группа Накситралли и учитель Аннели ежегодно участвуют в экологических проектах „Здравствуй, весна!“, а также в различных селекционных проектах Школы садоводства Ряпина. Совместно с соседней группой проводится проект по выращиванию трав. В группе есть уголок для наблюдения за птицами, где можно наблюдать в бинокль за летающими на улице птицами, посещающими кормушку, которых каждую зиму кормят вместе с детьми. Каждый год дети также участвуют в организованном Эстонским орнитологическим обществом наблюдении за птицами в зимнем саду. Аннели ценят как хорошего и дружелюбного коллегу, которая всегда приветлива и готова помочь. Её также ценят родители и любят дети в её группе.