Победительница "Битвы экстрасенсов" ясновидящая Анастасия: главное – не потерять себя

– Через мою коллегу по расстановкам. Она написала в социальных сетях, что ищет ученика. Я не знала, что это для „Битвы экстрасенсов“. Думала, что просто для учебы. Но когда выяснилось, то мы, я и мой учитель по Таро, решили попробовать свои силы.

– Ты говорила, что участие в „Битве экстрасенсов“ для тебя самой было неожиданным. Как ты туда попала?

Сложными были финальные задания с фотографиями и с определением пар. На самом деле все было сложно, потому что в первый раз.

– Там все интересно. Такого опыта у меня еще нигде не было. Одно из самых интересных заданий было определить, в каком из трех черных ящиков лежала змея, и засунуть руку в те ящики, где ее не было. Я колебалась, но определила правильно.

– На „Битве экстрасенсов“ что было самым сложным или самым интересным?

– Да, это контролируется. Редко случается, когда это приходит бесконтрольно. Контролировать их можно через информационное поле – это такое пространство, где есть все вариации прошлого, настоящего и будущего. Оттуда мы можем получать информацию. То есть мы как радиоприемник, который ловит волну.

– Нет, я будущий психотерапевт-гипнолог с сертификатом расстановщика, пока что семейного.

Но свои способности я закрыла в себе примерно в 12 лет, потому что видела вещи, которые казались мне страшными. Это были разные духи.

Но вообще мне с детства нравится магия, эзотерика. В 7 лет я купила на базаре книгу по эзотерике и читала всякие заклинания.

– В осознанном возрасте это случилось примерно три года назад. Я была на расстановках. Во время расстановочного опыта я начала видеть картинки и поняла, что это что-то необычное.

Фанаты не ходят за Анастасией по пятам, но тем не менее участие в передаче помогло ей продвинуться в профессии. По ее словам, ее задача – помогать людям выжить.

Внешне Анастасия ничем не выдает свои умения. Она не похожа на ведьму из фэнтези-фильмов или на колдунью из русских сказок, девушка очень общительна и дружелюбна. Словом, если вы не видели ее по телевизору, то вряд ли почувствуете при личной встрече, что рядом с вами человек, способный „прочитать“ вас изнутри.

– Чем ты помогаешь людям? В каких жизненных ситуациях они обращаются к тебе?

– Нет, никто из героев не обращался. Новые клиенты появились, но не скажу, что их стало намного больше. Бюджет передачи был небольшим, и рекламы было не так много. После показа волна прошла, и теперь надо самой себя продвигать.

– Кто-то из героев проекта обращался к тебе позднее за помощью? И в целом появилось ли больше клиентов?

– Если в Эстонии что-то подобное будет и меня пригласят в роли учителя, то да. Ехать в другие страны я сейчас не планирую.

Когда желающих много, тогда уже можно выстраивать какой-то сценарий или что-то еще. В эстонской битве такого нет. Каких-то контрактов вроде „ты победитель, и теперь три года ты работаешь на нас“ – такого нет.

– Таких, как, например, в российской „Битве экстрасенсов“ или в украинской – не было. Потому что у нас желающих не так много. В Эстонии на пробы приходит максимум 20 человек, а в российской „Битве экстрасенсов“ – 4000. Я знаю, потому что нахожусь в этих кругах.

– А в самой передаче были специальные постановки?

На самом деле заранее было снято три финала шоу с каждым победителем. Потом после подсчета зрительских голосов в эфир был выпущен правильный финал.

– Я предполагала, что там будет либо мое имя, либо Анатолия. Но я не пыталась почувствовать. Просто находилась в моменте.

– Когда перед вами уже держали конверт с именем победителя, ты казалась довольно спокойной, даже расслабленной. На тот момент уже видела свое имя внутри конверта?

– В расстановках можно посмотреть динамику пары, т. е. теоретически могла бы, но я этим не занимаюсь. Мне это неинтересно.

– В финале передачи тебе надо было составить правильные пары людей. Смогла бы ты и дальше сводить подходящих друг другу людей или как-то определять, подходят люди друг другу?

– Конечно. Люди зачастую сами неосознанно их создают себе или другим. Или могут пойти к специалисту, который создаст эту структуру проклятья и нанесет на человека. Зависит от того, насколько человек восприимчив и насколько силен тот, кто насылает проклятье.

– Это не в моих интересах. Я не знаю, как накладывать проклятья или делать сглазы. Возможно, могла бы как-то по-другому навредить, но это не моя цель.

– Я знаю как черную, так и белую магию.

– А ты себя считаешь ведьмой? Твоя энергия белая или черная?

И не скажу, что я сильно отличаюсь внешне от других людей, чтобы выделяться. Я не одеваюсь, как классическая ведьма. (Смеется. – Прим. ред.)

– Нет. Ведь у передачи был очень маленький бюджет, и ее смотрело не так много людей, как прежние передачи.

– Не люблю это слово и не хочу создавать вокруг себя такую энергию.

– А фанаты у тебя есть?

– Он садится, расслабляется и входит в транс. Есть большой миф о гипнозе. Люди думают, что это состояние, в котором человека контролирует против его воли. Но это неправда. Человек полностью все осознает, просто он настолько расслаблен, что может путешествовать. То, что показывают по телевизору в больших шоу, это постановка. Заставить человека что-то сделать, зомбировать его – это уже совсем другие практики, например Вуду.

В общем, есть более приземленные темы: детство, травмы, родовые паттерны, психологические установки; а есть не настолько приземленные.

Также приходят на регрессивный гипноз, чтобы заглянуть в прошлые жизни, на другие планеты, понять, как происходит мироздание и какова миссия души на этой планете.

Люди приходят с самыми разными проблемами. Например, на Таро часто приходят с проблемами в отношениях или на работе, т. е. с такими более определенными темами.

– Я провожу гипнотерапию, психотерапию, расстановки. Это личная терапия, т. е. за весь период жизни человека, начиная с рождения. Также родовые расстановки. Сейчас еще начала работать с сущностями, с прошлыми жизнями и с планетарной памятью.

От таких людей свечи хорошо помогают мне защититься энергетически. Плюс к этому я над собой провожу разные очистительные практики.

Такие люди есть везде. Это психически нестабильные люди, а также те, кто курит или пьет алкоголь, негативные люди – все они притягивают к себе разных существ.

Очень редко, когда приходит человек с такими вещами, с которыми я не могу совладать, т. е. с какой-то темной энергией, которая может на меня перейти.

– Нет. Это как концентрация. Например, как в тренажерном зале мышцы наращиваешь. Со временем концентрация увеличивается. Это психическая энергия.

– А на тебе самой это не отражается? Плохо не становится?

Тогда я использую карты Таро, которые очень четко показывают истину.

– Чаще всего я не использую эти способности, потому что мне нравится жить здесь и сейчас и получать вкус от жизни. Но я использую их, когда мне, например, надо принять какое-то важное решение, или я в замешательстве, или вижу перед собой человека, но не могу его прочитать.

Из моих учителей мне очень нравится работа директора Школы трансперсональной психологии Юрий Бихонски. Еще нравятся учителя Ольга Князева и Кальмер Касе. Вообще у меня большой багаж обучения и много наставников, но я бы не сказала, что прямо равняюсь на них, скорее на какие-то мировые фигуры.

– У меня есть кумир – Робин Шарма (канадский писатель, специалист по мотивации, лидерству и развитию личности. – Прим. ред.). Я очень люблю его подход. Он автор книг „Клуб 5 часов утра“ и „Монаха“, который продал свой „феррари“». На него я равняюсь.

– Есть ли у тебя примеры, на кого равняешься?

– Сейчас консультация на Таро стоит 100 евро 50 минут. Расстановки, психотерапия, гипноз – комплексная терапия – 200 евро, до двух часов. Но цены я буду повышать, потому что я много учусь. В этом и следующем году закончу еще три школы.

– Обычно – ко мне приходят, но в будущем я также хочу ходить очищать дома. Но это большая работа. Сначала нужно работать с людьми, чтобы устранить базовые неполадки.

– Обычно люди к тебе приходят или приглашают тебя к себе?

– Особо ничем. Работала на обычных работах как обычный человек, например в Hesburger. В TopShop продажами по телефону занималась. В ночном клубе была помощником бармена. Чернику собирала.

Ну а если о более приземленном говорить, то последний год я изучаю маркетинг социальных сетей. Это мне тоже интересно.

Еще меня очень интересует космоэнергетика и память нашей души. Люди, которые углубляются в регрессивный гипноз, могут обнаружить себя в другом веке, в других обстоятельствах. То есть не только у нашего тела есть память, но и у нашей души. На этой планете есть два типа душ. Один тип, можно сказать, стандартный, созданный именно для этой планеты. Такая душа в прошлых жизнях может увидеть максимум, как создавалась эта планета. А есть души, которые прилетают из других мест. Они видят удивительные миры. Например, на последней моей сессии мой клиент увидел такой мир, где были такие существа в виде гибрида животного с растением. А вообще у души могут быть тысячи жизней.

питерская школа с филиалом в Эстонии. Там много эстонцев учится. В этой школе я изучала основы магии и целительства. А по картам Таро у меня был учитель Анатолий, который также участвовал со мной в финале „Битвы экстрасенсов“.

– В октябре я закончила двухгодовое обучение на семейного расстановщика. Сейчас у меня также четвертый год обучения в Школе трансперсональной психологии и гипнотерапии по профессии психотерапевта и гипнолога. Дополнительно обучаюсь на системного расстановщика. Если говорить про эзотерический мир, то начало чувствования я положила в расстановках. Затем продолжила обучения в Институте биосенсорной психологии. Это

– У моей мамы была сложная судьба, из-за чего у нас плохо все сложилось. Я не буду комментировать, из-за чего именно, но я попала в приемную семью. Хотя сейчас уже около пяти лет мы общаемся с мамой довольно тепло. Контакт восстановлен. И с приемной мамой тоже общаюсь. Мы созваниваемся, иногда приезжаю к ней.

– Расскажи про свое детство. Как ты оказалась в приемной семье?

– Самое простое – принять холодный душ, приговаривая про себя слова: „Все, что мне не принадлежит и находится против воли со мной, пусть уходит от меня. Пусть со мной остается только мое“.

– Если человек чувствует на себе какую-то плохую ауру, темные силы, как ему защититься?

– На самом деле у нас эта сфера очень развита. Самое безопасное, но нельзя сказать, что легкое – это система карт Таро. С нее можно начать. И расстановки, чтобы начать раскрывать свое тело и чувствовать через него. Потому что в теле много блоков, болей, травм и т. д. Таро и расстановки – это первое, что бы я посоветовала.

– Если человек решил этим заняться, то куда ему у нас в Эстонии пойти?

– Есть духовные практики, которыми надо заниматься изо дня в день. Это как профессия, т. е. нельзя абы как делать. Надо тренировать свои ясновидение, ясночувствование.

– Если каждый человек обладает этими способностями, то как их распознать, развить?

– Да. Они говорят правду. Единственное, что мы либо не хотим принимать эту правду, либо не умеем ее интерпретировать.

– В принципе, я понимаю, как будет выглядеть моя жизнь. Каждый человек либо сам создает свою жизнь, либо идет по каким-то паттернам – психологическим, родовым и т. д. Я понимаю, чего я хочу от жизни и как хочу ее выстроить. Но когда надо сделать какие-то сложные решения, я обращаюсь к помощи карт Таро и расстановкам или иду к терапевту. И тогда принимаю решение.

– Пока нет. Пока планирую карьеру, а семья – как пойдет.

– Не совсем. Все в начале, скажем так.

– Не мешают. У меня были партнеры, которым было сложно с этим. Основной массе людей трудно воспринять такие способности. Например, ты психолог, а твой партнер говорит тебе – да психология это ерунда, я сам себе психолог. То есть он приуменьшает твою профессию. В итоге у вас разные ценности, и вы не можете быть вместе.

– Как ты устраиваешь свою личную жизнь? Твои способности в этом не мешают?

Еще можно помыться солью, а лучше принять ванну с солью. Вода должна быть речной температуры – 18 градусов. В воду надо добавить килограмм соли. Она хорошо очищает.

Также хорошо помогают источники, природная вода. Можно в них помыться, проговаривая все те же слова.

Если из простых вариантов – окуривание шалфеем и Пало Санто тоже очень хорошо помогает. (Пало Санто это дерево, которое растет в Южной Америке. – Прим. ред.).

Впереди сложные времена

– У тебя есть домашние животные?

– Да, три кота. Я хотела одного кота породы девон-рекс. Но заводчица уговорила взять и второго, с которым первый был неразлучен. А третьего котенка я нашла под машиной. Он сразу ко мне ласкаться стал. Я думала, найду ему новый дом. Но не тут-то было. Любовь…

– Твою силу они чувствуют?

– Они сами очень чувствительные. Животные ведь живут инстинктами. Они все чувствуют через тело.

– Где живет ясновидящая, как выглядит твой дом?

– Обычная квартира. Ничего особенного. Никакой специальной атрибутики. Живу одна.

– Чем ты занимаешься в свободное от экстрасенсорики время? Есть хобби?

– Кроме учебы много читаю, если не из области эзотерики и психологии, то фантастику. На фитнес времени нет. Уже год не занималась. А так гуляю, хожу на природу. С друзьями, знакомыми общаюсь. Большинство из них тоже из моей области деятельности.

– Чего ты боишься?

– Потерять близких.

– Можешь предсказать, чем кончится конфликт между Россией и Украиной?

– Меня уже спрашивали об этом. В этом году конфликт не закончится. Где-то в середине года будет перемирие, но не очень серьезное. Сам конфликт будет длиться еще пару лет точно. А чем закончится, пока не видно.

– А как ты это видишь?

– Я смотрю на картах Таро.

– Чего пожелаешь читателям ?

– Этот год будет сложным. Будет много кризисов. Самое главное – на фоне всего, что происходит снаружи, не потерять себя внутри. Не потерять спокойствие, не переругаться со всеми близкими. Стараться поддерживать хорошие отношения. Возможно, поменьше смотреть новостей и отключиться от того, что происходит в мире.

Также сейчас последний момент, когда можно успеть заняться саморазвитием. Ходить на какие-то курсы, сделать что-то, чтобы улучшить свою жизнь. Сейчас на Земле происходит большой квантовый скачок, который будет длиться до 2025 года. Это как центрифуга, будут большие изменения. На планете меняются вибрации. Многие люди останутся в негативных установках, им будет очень тяжело жить. Тело и сознание человека должно успевать за изменениями на планете. Любое саморазвитие этому способствует.